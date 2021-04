Il punto Z, Akash Kumar su Elisa Isoardi: "Colpa sua se ho abbandonato l’Isola dei Famosi"

Akash Kumar ha fatto una clamorosa rivelazione su Elisa Isoardi a Il Punto Z di Tommaso Zorzi: l'ex naufrago ha svelato che ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2021 a causa dei cattivi consigli della conduttrice televisiva a cui in precedenza aveva regalato 2000 euro di vestiti.

L'annuncio che Akash Kumar sarebbe stato ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi aveva suscitato molte aspettative, anche perché i rapporti tra il conduttore e l'ex naufrago in passato erano stati abbastanza turbolenti. Akash, dopo l'eliminazione dal reality, aveva pubblicato e cancellato una chat privata con Zorzi con cui aveva avuto anche uno scontro negli studi dell'Isola dei Famosi 2021.

Le aspettative non sono andate deluse, ieri sera Akash Kumar ha spiegato perché dopo la sua eliminazione ha rifiutato di rimanere su Parasite Island accusando Elisa Isoardi: l'ex conduttrice della RAI lo avrebbe in qualche modo manipolato spingendolo ad abbandonare il relaity. "Quando ci hanno diviso in due gruppi, i Rafinados ed i Burinos, Elisa Isoardi mi ha detto: 'Noi siamo Rafinados se ci propongono un'altra isola non possiamo restare'; così quando sono finito su Parasite Island mi sono ritirato". Ma Kumar ha attribuito il suo ritiro anche a Fariba Tehrani che lo ha accolto su Parasite Island "La colpa è anche di Fariba Tehrani che mi toccava il petto, odio essere toccato", ha detto il modello che ha sostenuto che avrebbe preferito rimanere sull'isola da solo, come sta facendo e Beatrice Marchetti in questi giorni.

Le rivelazioni del modello non si sono fermate qua e non si sono limitate a L'isola dei Famosi, Kumar ha risposto anche alle domande sui suoi tanti pseudonimi, non a caso Tommaso Zorzi ha chiamato l'intervista 'carta d'identità di Akash Kumar', come potete vedere in questo video. Ritornando al suo rapporto con i naufraghi Akash ha rivelato che prima dell'inizio del reality, quando erano a Milano, ha regalato a Elisa Isoardi dei vestiti per un valore di 2000 euro, "alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi", ha detto a Zorzi mostrandogli il telefono che però il conduttore ha preferito non vedere.