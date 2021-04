Isola dei famosi 2021, Tommaso Zorzi si scontra con Akash Kumar

Tommaso Zorzi e Akash Kumar hanno avuto l'atteso faccia a faccia nella puntata di ieri sera dell'Isola dei famosi 2021: l'opinionista e l'ex modello non hanno tradito le attese con uno scambio di battute a cui ha messo fine solo Ilary Blasi.

La puntata di ieri sera de L'isola dei famosi 2021 è stata premiata dagli ascolti, il reality ha toccato punte del 20% grazie anche agli scontri che ci sono stati sia in Palapa che in studio. L'arrivo dell'ex concorrente Akash Kumar era molto atteso, erano previste scintille sia con Ilary Blasi che con gli opinionisti, in particolare con Tommaso Zorzi e l'attesa non è stata delusa.

Akash Kumar, arrivato in studio, è stato subito punzecchiato da Ilary Blasi e poi, come potete vedere in questo video, ha avuto una discussione con Tommaso Zorzi. Il modello ha voluto precisare di essere dispiaciuto che il pubblico non l'abbia capito "mi dispiace che sia venuta fuori la parte arrogante di me".

Quando Ilary gli ha chiesto di parlare con Zorzi, Akash ha detto "ah ci conosciamo? Piacere". A quel punto la Blasi si è rivolta verso il suo opinionista dicendogli "Tommaso respira", supportata da Elettra Lamborghini che ha detto "Tommaso, ti prego respira", invitandolo a non cadere nella provocazione. Zorzi, ascoltando il consiglio della conduttrice e, rivolgendosi all'ex concorrente, ha risposto "Sto respirando. Io vorrei dirti una cosa soltanto. L'unico tuo errore, credo sia stato non accettare di rimanere su Parasite Island, per il semplice fatto che rimanendo là ti saresti evitato tutta una serie di dichiarazioni che hai fatto qua e che non sono piaciute a nessuno e a me in primis. E poi avevi realmente la possibilità di vincere la tua Isola, che non si vince in tre giorni. Avresti avuto l'opportunità di fare il tuo percorso e di crescere, io voglio credere che tu sia un Akash nuovo, ma non ti vedo molto diverso da come eri sull'isola".

La parola è passata a Kumar "Questo è il tuo pensiero. Tu mi hai attaccato dalla prima puntata. Dei nomi avevo già parlato in un altro programma. Tu mi hai attaccato in ogni puntata e io a un certo punto mi sono stufato. Fare sette giorni sull'isola è come fare sei mesi del Grande Fratello. Te lo posso assicurare. L'isola è veramente dura, non è come quello che hai fatto tu". Zorzi ha risposto "non credo proprio" e a quel punto la Blasi ha preferito passare ad un altro argomento.