Isola dei Famosi 2021: Akash Kumar pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi, poi cancella il post

Akash Kumar uscito dall'Isola dei famosi 2021 ha attaccato Tommaso Zorzi accusandolo di averlo voluto distruggere e pubblicando una chat in cui l'opinionista lo invitava a casa sua.

A fare le spese dell'ira del modello è stata però anche Elettra Lamborghini, presa di mira sulla carriera da cantante. Cosa è successo? Akash Kumar è stato eliminato dall'Isola dei famosi dopo essere finito in nomination con Angela Melillo. Il modello ha rifiutato l'offerta di rimanere su Parasite Island e, dopo aver fatto perdere le staffe a Ilary Blasi, ha abbandonato per sempre il reality. Una volta tornato in albergo ha ripreso possesso del suo telefono e ha iniziato ad attaccare i due opinionisti, in particolare Tommaso Zorzi, mai stato troppo docile nei suoi riguardi.

Nella puntata precedente il vincitore del Grande Fratello Vip 5 aveva chiesto ad Akash come mai sul web giravano alcuni filmati in cui lui si era presentato con nomi diversi nei programmi in cui aveva partecipato, tra questi Ciao Darwin e Temptation Island. Questa cosa ha fatto infuriare Akash che ha accusato Zorzi di cercare il gossip. Una volta rientrato in albergo Kumar ha scritto su Instagram: "Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te. Fino a due anni fa non si sapeva chi fosse".

La frase era accompagnata dallo screenshot di una chat di messaggi con Tommaso Zorzi in cui quest'ultimo lo invita a casa sua. Lo scrrenshot è stato poco dopo eliminato ma naturalmente ormai era troppo tardi, in molti lo avevano visto e la polemica trash è esplosa.

Akash Kumar ha pubblicato una storia anche contro Elettra Lamborghini. L'opinionista si era arrabbiata quando lui aveva deciso di abbandonare l'isola e gli aveva detto: "salutam a soreta".

Akash ha avuto un pensiero anche per lei: "Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io? Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem! Cinema, non avete vinto, ho vinto io", anche questa storia è stata cancellata.

Alla fine Akash Kumar si è detto pentito di aver accettato l'offerta di partecipare all'Isola dei famosi: "Ecco perché non dovevo fare questo reality, in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera". E ancora "quante cose dicono di me... nemmeno io sapevo di queste cose, dagli occhi, ad altre robe. Purtroppo l'invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà. Criticano me che ho una carriera e a 6 anni facevo campagne", quest'ultima stoccata dovrebbe essere diretta a chi nei salotti dei Barbara D'Urso lo ha accusato di essersi sottoposto ad un'operazione per cambiare il colore degli occhi.