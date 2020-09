Il problema dei tre corpi: la trilogia di Liu Cixin diventa una serie Netflix

La trilogia Il problema dei tre corpi, scritta dall'autore cinese Liu Cixin, diventerà una serie televisiva prodotta per Netflix che verrà prodotta da David Benioff e D.B. Weiss.

I due produttori sono reduci del successo del cult Il Trono di Spade e collaboreranno per realizzare il nuovo progetto con Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood).

La saga Il problema dei tre corpi ha vinto il premio letterario Hugo e Netflix ha ottenuto i diritti per produrne l'adattamento in lingua ingelese grazie a un accordo con Yoozoo Entertainment. Gli sceneggiatori e produttori esecutivi saranno quindi David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones), Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) Nel team di produttori ci saranno poi: Bernadette Caulfield (Game of Thrones, X-Files), da poco presidente della società di produzione Benioff & Weiss; Rian Johnson (Cena con delitto - Knives Out, Star Wars: Gli ultimi Jedi), Ram Bergman e Nena Rodrigue di T Street Productions; Lin Qi e Zhao Jilong per Yoozoo Entertainment, detentori dei diritti in Cina; Plan B Entertainment (la società di Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, che ha prodotto ad esempio Okja e Moonlight); Rosamund Pike e Robie Uniacke per Primitive Streak.

I produttori consulenti sono invece l'autore Liu Cixin e Kenneth Liu che si è occupato della traduzione inglese della saga.

Lo scrittore ha dichiarato: "Nutro grande rispetto e fiducia nei confronti del team creativo che collabora per adattare Il problema dei tre corpi per il pubblico televisivo. Il mio obiettivo è quello di raccontare una storia che trascende il tempo e i confini tra nazioni, culture ed etnie, obbligandoci a considerare il destino dell'umanità come un bene comune. In quanto autore, sono onorato che questa nuova forma di fantascienza raccolga sempre più appassionati in tutto il mondo e non vedo l'ora che questa storia venga proposta ai fan nuovi ed esistenti su Netflix".

David Benioff e D.B. Weiss, sceneggiatori e produttori esecutivi, hanno aggiunto: "La trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto: trasporta i lettori dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu fino ai margini più lontani dell'universo. Non vediamo l'ora di passare i prossimi anni a raccontare questa storia epica al pubblico di tutto il mondo".

Lo sceneggiatore e produttore Alexander Woo ha sottolineato: "È un privilegio adattare uno dei più grandi capolavori fantascientifici cinesi. La trilogia Il problema dei tre corpi mette insieme tanti aspetti che amo: personaggi complessi e sfaccettati e interessi esistenziali, il tutto raccontato sotto forma di elegante allegoria profondamente umana. Sono felicissimo di avviare la mia collaborazione con Netflix al fianco di questo abile team creativo".

Il produttore esecutivo Bernadette Caulfield ha commentato: "Dopo aver collaborato per tanti anni con David e D.B., sono contenta di entrare a far parte dell'azienda e di intraprendere questo nuovo viaggio con loro e con il fantastico team di Netflix. Condividiamo la stessa visione e le stesse passioni: dar vita a grandi storie dinamiche; il progetto de Il problema dei tre corpi è unico, speciale e allo stesso modo ambizioso".

Lin Qi, produttrice esecutiva: "The Three-Body Universe e Yoozoo Group desiderano collaborare con il team creativo appassionato di Il problema dei tre corpi e con gli artisti internazionali nella creazione di diverse forme d'arte. La missione di Yoozoo è 'celebrare e diffondere la civiltà attraverso la tecnologia' e la saga di Da Liu [Liu Cixin] rappresenta proprio quella splendida civiltà. Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova avventura insieme a Netflix, un concentrato di creatività e un servizio di intrattenimento davvero globale che non ci fa mancare grandi film e serie TV".

Peter Friedlander, VP Original Series Netflix, ha infine aggiunto: "La prima lettura della trilogia Il problema dei tre corpi ha stravolto completamente il significato che aveva per me la fantascienza. Questa storia era singolare, speciale ed estremamente realistica. Sono stato attratto dal concetto di vulnerabilità di tutti gli esseri umani rispetto alla stessa minaccia esterna, che da una parte li divide e dall'altra li unisce, una potente parabola dei nostri tempi. David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo vantano una vasta esperienza nella realizzazione di saghe ambiziose a cavallo del tempo e dello spazio. Fin dal principio mi è stato chiaro che sarebbero stati fieri sostenitori del materiale originale. In quanto fan sfegatati del libro è stato particolarmente significativo per tutti noi avere il supporto di Liu Cixin, che è riuscito a creare questo grande universo. Abbiamo tutti un obiettivo in comune: rendere omaggio a questa storia incredibile e trasportare le persone coinvolte in un'avventura indimenticabile".