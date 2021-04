Il Principe Harry sarà ai funerali del Principe Filippo, Meghan Markle non ci sarà

Il Principe Harry tornerà in Inghilterra per prendere parte ai funerali del Principe Filippo. A differenza sua, però, Meghan Markle non sarà presente a causa della gravidanza che le rende sconsigliato viaggiare in aereo.

Come riportato da The Wrap, i funerali di Filippo di Edimburgo si terranno il 17 aprile prossimo al Castello di Windsor. Suo nipote Henry, duca di Sussex, tornerà in Inghilterra dalla California per presenziare alla cerimonia che si svolgerà seguendo rigidamente i protocolli anti-Covid. Sulla base di quanto affermato dal report ufficiale diramato da Buckingham Palace, Meghan Markle non prenderà parte alla cerimonia funebre a causa della sua seconda gravidanza che rende sconsigliabile viaggiare in aereo. A inizio anno, la Markle ha trascorso un mese in ospedale per problemi legati alla sua gravidanza.

Fin dal giorno della morte del Principe Filippo, le ipotesi sulla mancata partecipazione o meno del Principe Harry ai funerali del nonno ha caratterizzato l'agenda mediatica. Lo scorso mese, Harry e Meghan sono stati al centro di una tempesta mediatica a causa dell'intervista concessa a Oprah Winfrey. I due hanno discusso relativamente alla loro decisione di abbandonare lo status di reali e agli strani comportamenti della Regina Elisabetta.

Il sito Internet dell'organizzazione Archewell reca il seguente messaggio: "In memoria di Vostra Altezza Reale il Duca di Edimburgo 1921-2021. Grazie per i Vostri servigi. La Vostra sarà una grave mancanza".