Megan Markle: il Principe Filippo aveva sconsigliato ad Harry di sposarla

Il Principe Filippo non era particolarmente favorevole al matrimonio tra suo nipote, il principe Harry, e l'attrice Meghan Markle. Una nuova fonte vicina alla casa reale ha ora rivelato che il marito della regina Elisabetta aveva espresso la sua perplessità all'idea dell'unione avvenuta un anno fa.

Fox News ha infatti pubblicato la notizia che Filippo, che ha da poco compiuto 98 anni, avrebbe detto in modo chiaro al nipote Harry, che in quel periodo aveva iniziato una relazione con Meghan Markle: "Si frequentano le attrici, non si sposano".

Il figlio di Carlo, invece, ha deciso di ignorare il suo consiglio e si è fidanzato ufficialmente, e poi sposato, con l'ex protagonista di Suits nel mese di maggio 2018.

Il consiglio del marito della sovrana è probabilmente legato alla sua esperienza personale: l'attrice Andrée Lafayette, nome d'arte di Andrée Godard, è stata l'amante di suo padre, il principe Andrea di Grecia dal momento in cui ha abbandonato la famiglia, quando Filippo aveva solo otto anni, fino alla morte avvenuta nel 1944.

Il futuro consorte della regina Elisabetta II ha continuato a frequentare il padre ogni anno, senza sapere che l'ex attrice aveva contribuito a spendere l'intero patrimonio del padre, circa 600.000 sterline, lasciando debiti e conti non pagati. Filippo, dopo la morte del padre, si è ritrovato solo in possesso di alcuni oggetti personali come un anello e un set da rasatura, mentre riconoscimenti preziosi erano stati smantellati per venderne i diamanti e i materiali preziosi.

La matrigna ha invece continuato a vivere in un appartamento di Parigi e in una casa di campagna in Francia fino alla sua morte, avvenuta nel 1989 e Filippo ha deciso di non partecipare al suo funerale.

