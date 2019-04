Becoming Royal: il matrimonio di Harry e Meghan diventa un film tv

La storia d'amore tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle è nuovamente al centro di un film tv, questa volta intitolato Becoming Royal, di cui è stato condiviso il primo teaser.

Il progetto racconterà il primo anno di matrimonio della coppia, affrontando le gioie e i problemi vissuti dopo il matrimonio con cui l'ex star di Suits è entrata a far parte della famiglia reale.

Tiffany Marie Smith e Charlie Field avranno il ruolo dei due protagonisti del progetto che andrà in onda il 27 maggio su Lifetime e il primo video rivela anche lo spazio dato alle innumerevoli critiche rivolte a Meghan, a cui viene detto: "Deve essere duro guardarsi allo specchio e vedere solo una persona ipocrita".

Nel cast del progetto per il piccolo schermo, diretto da Menhaj Huda, ci sono anche Jordan Whalen e Laura Mitchell nei ruoli di William e Kate, Maggie Sullivun che sarà la regina Elisabetta, Timothy Temple nel ruolo del principe Filippo, Charles Shaughnessy che interpreta Carlo, Deborah Ramsay che sarà invece Camilla, Natalie Moon, James Dreyfus e Bonnie Soper.

Becoming Royal dovrebbe inoltre affrontare le tensioni esistenti tra Meghan Markle e la sua famiglia, in particolare con il padre che non ha partecipato al matrimonio per problemi di salute e accusa da tempo la figlia di averlo totalmente escluso dalla sua vita da quando ha conosciuto Harry, il principe che non ha mai incontrato.

Ecco un breve teaser: