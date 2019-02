Il Primo Re: Alessandro Borghi e il cast del film saluta il pubblico a Roma

Il Primo Re, il film che racconta il mito di Romolo e Remo è arrivato in tutte le sale del circuito The Space Cinema il 31 gennaio, e nella serata di domani 2 febbraio i due protagonisti Alessio Lapice (Romolo) e Alessandro Borghi (Remo), accompagnati dal regista Matteo Rovere, saranno presenti allo spettacolo delle ore 19:20 al The Space Cinema Roma Moderno per incontrare e salutare il pubblico.

È possibile acquistare i biglietti per assistere alla proiezione sul sito ufficiale della sala.

La visione del film è inclusa nella programmazione cui è possibile assistere con The Space Pass, l'abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a soli 15,90 euro al mese.

Al centro della trama ci saranno i fratelli Romolo e Remo, alle prese con un mondo antico e ostile. I due giovani sfideranno il volere implacabile degli Dei e dal loro sangue nascerà una città, Roma, destinata a diventare il più grande impero che la Storia ricordi.

Rovere è reduce dal successo di Veloce come il vento, mentre accanto a Borghi, recentemente protagonista del film Sulla mia pelle. Il budget del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Primo Re, è di circa 8 milioni di euro.

La sceneggiatura è stata firmata da Filippo Gravino, Francesca Manieri e dallo stesso Matteo Rovere, mentre nel team della produzione ci sono Groenlandia con Rai Cinema, in collaborazione con lo studio belga Gapbusters e in associazione con Roman Citizen.