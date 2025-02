Il prigioniero: Alessandro Borghi nel teaser del film di Alejandro Amenabar su Cervantes

Nuovo sguardo ravvicinato all'esotico corsaro interpretato da Alessandro Borghi nel primo teaser de Il prigioniero, storia delle origini dell'autore di Don Chisciotte della Mancia firmata da Alejandro Amenábar.

Il film, girato l'anno scorso on location a Valencia, Alicante e Siviglia, in Spagna, è ora in post-produzione. Il budget si aggira sui 15 milioni di dollari. L'uscita nelle sale spagnole è prevista per il 17 ottobre con Disney, mentre l'epico dramma è ancora in cerca di un distributore italiano, secondo Variety.

Uno scrittore avventuroso

Ambientato nel 1575 ad Algeri, Il prigioniero è incentrato sulla storia di Miguel de Cervantes, all'epoca soldato della Marina 28enne, che viene fatto prigioniero dai corsari ottomani. Di fronte al ticchettio dell'orologio, lo attende una morte crudele se i suoi compatrioti non pagheranno presto il suo riscatto, ma all'interno della sua cella, Cervantes scopre un rifugio sorprendente: l'arte della narrazione.

Le sue storie affascinano i suoi compagni di prigionia e catturano l'attenzione di Hasan, l'enigmatico e temuto Bey di Algeri, generando un'affinità tra rapitore e prigioniero. I sospetti crescono tra le crescenti tensioni in città e Cervantes, spinto da un incrollabile senso di ottimismo, escogita un audace piano per la libertà.

A interpretare Miguel de Cervantes è Julio Peña, mentre Borghi dà volto all'esotico e temuto Hasan. Alejandro Amenábar è anche autore delle musiche.