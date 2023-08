Il postino suona sempre due volte stasera su Iris: trama, cast e trailer del film con Jack Nicholson

Il postino suona sempre due volte è il film che farà compagnia al pubblico stasera, venerdì 25 agosto, su Iris dalle 21:10. Diretto nel 1981 da Bob Rafelson, con protagonisti Jack Nicholson e Jessica Lange, il film è tratto dal romanzo omonimo di James M. Cain pubblicato per la prima volta nel 1932.

La trama

Jessica Lange con Jack Nicholson in Il postino suona sempre due volte

Nel pieno della depressione economica, Frank Chamber vive di espedienti e piccole truffe. Non ha una fissa dimora, almeno fino al suo arrivo a Santa Barbara, in California. Qui il proprietario di Twin Oaks, una rurale tavola calda con pompa di benzina annessa, gli offre un impiego come meccanico.

Certo, Frank non è attratto solo dalla proposta di Nick Papadakis ma anche dagli occhi della bella Cora, la moglie, molto più giovane ed evidentemente stanca di vivere accanto a un uomo rozzo. Attratti dalla possibilità di una seconda chance, Frank e Cora si lasciano travolgere da una bollente passione, che li spingerà a mettere in piedi un castello di bugie e tradimenti.

Il romanzo di Cain era già stato portato al cinema per ben tre volte: nel 1939 dal film francese Le dernier tournant, nel 1943 da Ossessione di Luchino Visconti e nel 1946 dall'americano Il postino suona sempre due volte di Tay Garnett, con Lana Turner e John Garfield.

Il cast e il trailer

Nei panni dei due protagonisti Jack Nicholson e Jessica Lange. John Colicos è il marito tradito Nick Papadakis, Michael Lerner è l'avvocato Katz, Anjelica Huston è Madge, Thomas Hill è Barlow e Christopher Lloyd interpreta l'accompagnatore.

Ecco il trailer in lingua originale di The Postman Always Rings Twice: