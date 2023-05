Il pianeta delle scimmie: una nuova serie tv in fase di sviluppo per Disney+

Una nuova serie tv che farà parte dell'universo di Il pianeta delle scimmie è attualmente in fase di sviluppo per Disney+.

Secondo quanto riferito da un recente rapporto di Giant Freakin Robot, una nuova serie tv basata su Il pianeta delle scimmie sarebbe attualmente in fase di sviluppo. Il rapporto rileva che lo show targato Disney+ è attualmente avvolto nel mistero e che per adesso non sappiamo dove si collocherà nella sequenza temporale del celebre franchise.

Tuttavia, considerando che c'è anche un nuovo film all'orizzonte, è possibile che la serie esca in concomitanza con Kingdom of the Planet of the Apes, a seconda della velocità con cui il progetto sarà realizzato. Anche la pellicola, tuttavia, è attualmente in fase di produzione: il sequel sarà interpretato da William H. Macy, Owen Teague, Freya Allen, Dichen Lachman, Peter Macon e molti altri.

Kingdom of the Planet of the Apes: la prima immagine

Kingdom of the Planet of the Apes è ambientato molti anni dopo gli eventi di The War - Il pianeta delle scimmie del 2017. Dopo che Cesare ha portato il suo popolo in un'oasi, sono nate delle nuove società di scimmie mentre gli umani sono stati ridotti a un'esistenza più "selvaggia".

La sinossi della niuvoa pellicola recita: "In questa ambientazione, una scimmia leader inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare tecnologia umana, mentre un'altra scimmia, che ha assistito al rapimento del suo clan, si avventura in un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna diventa la chiave per questa impresa, anche se hai piani personali."