Il paziente inglese diventa una serie tv dopo il successo del film

Il romanzo Il paziente inglese potrebbe presto diventare una serie tv: l'opera letteraria di Michael Ondaatje, in precedenza già portata sul grande schermo, è infatti alla base di un progetto in fase di sviluppo per conto di BBC.

A occuparsi dell'adattamento sarà Emily Ballou, già autrice di Run e Taboo, mentre la produzione sarà curata da Miramax Television e Paramount Television Studios.

La potenziale serie proporrà una nuova interpretazione del romanzo di Ondaatje ambientato durante la seconda Guerra Mondiale. Il film Il paziente inglese, realizzato nel 1996, era stato diretto da Anthony Minghella e aveva come star Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Kristin Scott Thomas e Willem Dafoe. Agli Oscar il lungometraggio aveva conquistato ben nove riconoscimenti, tra cui quello nella categoria Miglior Film.

Tra le pagine del romanzo, pubblicato nel 1992, c'era un uomo rimasto sfigurato che si pensa essere inglese, un'infermiera e un ladro canadesi e un membro dell'esercito britannico. La storia veniva raccontata, senza seguire l'ordine cronologico degli eventi, passando dai ricordi del paziente che risalgono a prima dell'incidente a quello che affronta mentre si trova nel monastero italiano danneggiato dai bombardamenti.

Ballou, in precedenza, ha lavorato nella produzione di Run, la serie HBO di Phoebe Waller Bridge, e come consulente di Taboo, oltre ad aver firmato la sceneggiatura di Becoming Elizabeth, Humans e The Slap.