Il Papa Buono su Canale 5: cast e trama del film sulla vita di Giovanni XXIII

Stasera Canale 5 in prima serata manda in onda Il Papa Buono: trama, cast e curiosità del film sulla vita di Giovanni XXIII

Il Papa Buono è il film per la TV che Canale 5 manda in onda stasera, 4 giugno, in prima serata. Il progetto, nato come miniserie in due puntate, è stato diretto da Ricky Tognazzi. La sceneggiatura è stata curata da Fabrizio Bettelli e Simona Izzo, mentre Ennio Morricone ha composto la colonna sonora.. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Il Papa Buono: Trama

Il 3 giugno 1963 il Cardinale Mattia Carcano è in attesa di di parlare per l'ultima volta con il suo vecchio amico Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII, che sta morendo. Quattro anni prima era iniziato quello che doveva essere un papato di transizione e che, invece cambiò il rapporto della Chiesa con i fedeli, arrivando al cuore della gente, e che aprì la nuova era dei rapporti poltici tra superpotenze, favorendo il dialogo tra Kennedy e Kruscev e aumentando il potere poltico del Vaticano.

Il Papa Buono: Curiosità

Il film in onda stasera è nato come miniserie andata in onda per la prima volta il 28 e 29 gennaio 2003 in prima serata su Canale 5. Le riprese si sono svolte in Francia, Italia, Montenegro, Serbia e Turchia. Alcune scene sono state girate all'interno della Reggia di Caserta.

Il Papa Buono: Trailer e Critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Critica: Il Papa buono è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.9 su 10

Il Papa Buono: Interpreti e personaggi