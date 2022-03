Il Padrino, Francis Ford Coppola: "Pensavo si rivelasse un fallimento!"

Il 24 marzo 1972, Il Padrino veniva distribuito nelle sale degli USA. Oggi, a distanza di ben 50 anni, Francis Ford Coppola ha parlato della sua eredità con Variety. A quanto pare, il regista pensava che il film si rivelasse un fallimento.

Nel corso dell'intervista, Francis Ford Coppola ha dichiarato a proposito de Il padrino: "Ricordo benissimo tutto quello che accadde durante le riprese. Sei sempre molto ansioso quando film del genere escono in sala. Speri che tutto vada bene ma, allo stesso tempo, sai di non poter controllare un evento del genere. Comunque, il tesoro più grande risiede nella prova del tempo. Il fatto che le persone celebrino ancora quello che hai fatto 50 anni fa è il premio migliore che si possa ricevere".

Interrogato su quello che provava in quel lontano 1972 alle prese con Il Padrino, Francis Ford Coppola ha risposto: "Pensavo che potesse rivelarsi uno 'speciale' fallimento. I film che vanno controcorrente rispetto allo zeitgeist sono sempre assai difficili da digerire per il pubblico. Non stai facendo quello che tutti si aspettano che tu faccia".

Il 21 marzo 2022, Francis Ford Coppola ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, esattamente 50 anni dopo aver diretto il film che lo avrebbe lanciato nell'empireo dei più grandi registi di Hollywood. Allo stupore che un nome come il suo non avesse ancora ricevuto una stella sulla Walk of Fame, il regista ha risposto: "Quando un film esce al cinema, lo studio che lo ha finanziato paga per far mettere il tuo nome su quella strada. Io non ho mai avuto la fortuna di avere uno studio alle spalle che facesse una cosa del genere per me".

Ad esempio, nemmeno George Lucas ha ancora ricevuto questo onore. Nonostante sia recalcitrante ad ammetterlo, Coppola è comunque estremamente felice di aver ricevuto questa celebrazione. Il filmmaker ha proseguito: "Sebbene io venga sempre etichettato come un ribelle contro Hollywood, in realtà sono una sua creatura. Sono stato creato da Hollywood e sono molto felice di fare parte di questa realtà. Mi fa piacere fare gruppo di questa meravigliosa tradizione".

Il nuovo film di Francis Ford Coppola sarà Megalopolis, che segnerà il ritorno del regista dietro la macchina da presa dopo 11 anni di assenza. Il film costerà ben 120 milioni, investiti dallo stesso Coppola dopo la cessione delle sue aziende vinicole.