Il Padrino: Elisabeth Moss, Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal star del film sulla creazione del cult

Elisabeth Moss, Oscar Isaac e Jake Gyllenhaal saranno i protagonisti del film dedicato alla realizzazione del cult Il Padrino che verrà diretto da Barry Levinson.

Il lungometraggio si basa sulla sceneggiatura firmata da Andrew Farotte, che faceva parte della Black List che indica i progetti più interessanti non ancora realizzati, poi modificata da Levinson.

Oscar Isaac avrà nel lungometraggio la parte di Francis Ford Coppola, mentre Jake Gyllenhaal sarà il produttore Robert Evans ed Elisabeth Moss sarà Eleanor, la moglie del filmmaker.

Coppola aveva 31 anni all'epoca della realizzazione del lungometraggio ed era determinato a convincere Evans e lo studio che bisognava girare il progetto a New York, nonostante il romanzo originale scritto da Mario Puzo fosse ambientato a Kansas City.

A creare molte discussioni c'era anche la scelta di Marlon Brando per il ruolo di Don Corleone e di Al Pacino nella parte di Michael Corleone. Evans, che era diventato produttore dopo una carriera come attore, doveva inoltre affrontare molte pressioni mentre lo studio stava rischiando di essere chiuso. La situazione della produzione era poi complicata da alcuni veri mafiosi che non erano felici all'idea che venisse realizzato Il Padrino.

Barry Levinson ha dichiarato commentando l'arrivo di Elisabeth Moss nel cast: "Volevo lavorare con lei da tanto tempo. Non potrei essere più eccitato all'idea che faccia parte del film. Ogni performance di Elisabeth è stata semplicemente eccezionale".