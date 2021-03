Il padre della sposa: Andy Garcia star del remake

L'attore Andy Garcia è stato scelto come protagonista del remake della commedia Il padre della sposa, progetto prodotto da Warner Bros.

Il progetto avrà al centro della storia una famiglia latinoamericana e Matt Lopez si occuperà della sceneggiatura.

Alla regia della nuova versione del film Il padre della sposa ci sarà Gaz Alazraki. Sul grande schermo si assisterà quindi a quello che accade quando un padre deve affrontare le imminenti nozze della figlia e gestire i rapporti con i vari membri della sua famiglia cubano-americana.

Secondo quanto riportato dal sito Deadline la nuova versione della storia avrà un'atmosfera più simile a quella con Spencer Tracy rispetto ai lungometraggi con protagonista Steve Martin realizzati negli anni '90.

Andy Garcia ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di unirmi al cast di Il padre della sposa, un film amato che ha portato così tanta gioia a innumerevoli persone nel corso degli anni, e di rappresentare la mia cultura cubana e le mie origini in questa storia. Mi complimento con Warner Bros per la lungimiranza e celebro questa opportunità che hanno creato. Non vedo l'ora di collaborare con il nostro talentuoso regista Gaz Alazraki e i produttori Jeremy Kleiner e Dede Gardner di Plan B".