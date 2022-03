Il muto di Gallura: biglietti in omaggio per vedere al cinema il film di Matteo Fresi

Scoprite come ottenere i biglietti omaggio per le anteprime de Il muto di Gallura, opera prima di Matteo Fresi, nei cinema dal 31 marzo.

In occasione dell'uscita de Il muto di Gallura, il nuovo film di Matteo Fresi con Andrea Arcangeli, sono stati messi a disposizione alcuni biglietti omaggio per le anteprime del film, previste in diverse sale collocate sul territorio italiano.

A partire da questa settimana, Il Muto di Gallura sarà distribuito nei cinema italiani da Fandango. Si tratta di un film drammatico, opera prima del regista Matteo Fresi, ispirato all'omonimo libro di Enrico Costa del 1884, un romanzo storico che racconta una faida che dal 1850 al 1856 sconvolse il territorio di Aggius. L'interpretazione dei personaggi al centro di questa storia è affidata ad Andrea Arcangeli, Marco Bullitta, Giovanni Garroni e Syama Rayner.

La trama del film ci preannuncia un western ambientato tra i monti e i boschi della Gallura, dove, tra il 1849 e il 1856 si consumò una feroce faida tra le famiglie Mamia, Pileri e Vasa che causò decine di morti. Tra gli artefici c'era Bastiano Tansu, detto il Muto, divenuto protagonista di una leggenda ancora, in parte, avvolta nel mistero. Bastiano Tansu è un personaggio realmente vissuto. Sordomuto dalla nascita, venne maltrattato ed emarginato finché la sua furia e la sua mira prodigiosa non divennero utili alla causa della faida. Il legame di sangue e l'assassinio di suo fratello Michele, lo annodano indissolubilmente ad uno dei due capi fazione, Pietro Vasa che lo trasforma nell'assassino più temuto dell'intera faida.

Insomma, una storia tutta da approfondire o da scoprire per la prima volta tramite questo film che sarà distribuito nelle sale a partire dal 31 marzo. Per l'occasione, è possibile ottenere dei biglietti in omaggio per alcune delle proiezioni del film previste in diverse zone d'Italia. Nello specifico, i biglietti in omaggio riguardano i seguenti spettacoli (ogni invito sarà valido per due persone:

ROMA - MULTISALA LUX Giovedì 31 marzo - 20 biglietti (10 x 2) Venerdì 1 aprile - 30 biglietti (15 x 2) Sabato 2 aprile - 30 biglietti (15 x 2) Domenica 3 aprile - 40 biglietti (20 x 2)

ROMA - CINEMA GREENWICH Giovedì 31 marzo - 20 biglietti (10 x 2) Venerdì 1 aprile - 30 biglietti (15 x 2) Sabato 2 aprile - 30 biglietti (15 x 2) Domenica 3 aprile - 40 biglietti (20 x 2)

TORINO - CINEMA GREENWICH Giovedì 31 marzo - 10 biglietti (5 x 2) Venerdì 1 aprile - 10 biglietti (5 x 2) Sabato 2 aprile - 30 biglietti (15 x 2) Domenica 3 aprile - 30 biglietti (15 x 2)

MILANO - ANTEO PALAZZO DEL CINEMA Giovedì 31 marzo - 10 biglietti (5 x 2) Sabato 2 aprile - 20 biglietti (10 x 2) Domenica 3 aprile - 20 biglietti (10 x 2)

Il processo per richiedere gli inviti è il seguente: bisogna inviare una email all'indirizzo info@blublunetwork.com, in cui è necessario scrivere MOVIEPLAYER. Gli assegnatari riceveranno una email di conferma ed avranno in lista il proprio nominativo che dovrà essere comunicato alla hostess presente nel cinema per l'ingresso in sala.