Il Muppet Show: la serie completa in streaming su Disney+ dal 19 febbraio

Il Muppet Show, prima e amatissima incarnazione televisiva del franchise ideato da Jim Henson, arriverà in streaming su Disney+ il 19 febbraio. Sarà la prima volta che la serie completa è disponibile per la visione domestica, dato che le ultime due stagioni non sono mai uscite in home video (e le prime tre, a seconda dei mercati, erano incomplete a causa di problemi con le licenze musicali). I fan potranno così vedere tutti e 120 gli episodi, andati in onda tra il 1976 e il 1981.

Il debutto del Muppet Show su Disney+ colma una delle grandi lacune del servizio streaming per quanto riguarda il franchise nato dalla fantasia di Jim Henson. Al momento, infatti, sono disponibili solo alcuni dei film (quelli mancanti non fanno parte del catalogo Disney), il recente show Ecco i Muppets e il reboot animato di Muppet Babies, destinato a un pubblico infantile. Manca il Muppet Babies primigenio, assente anche dal mercato home video per complicazioni legate ai diritti (gli episodi contengono diversi spezzoni di film realizzati da terzi), e mancano anche le altre due serie che, applicando un filtro postmoderno allo spirito dello show originale, raccontano i retroscena di ciò che accade quando i Muppets devono andare in onda.

Con l'arrivo della serie originale in streaming su Disney+ i fan potranno anche godere appieno dell'operato di Jim Henson, scomparso nel 1990. Il creatore dei personaggi era infatti anche il marionettista e la voce di Kermit, Rowlf, Waldorf e il cuoco svedese. Da notare che a oggi Henson è uno di tre performer ad avere due stelle sulla celebre Walk of Fame a Hollywood, una per se stesso e una per un suo personaggio, ossia Kermit (gli altri due sono Walt Disney, che inizialmente doppiava Topolino nei vari cortometraggi e speciali televisivi, e Mel Blanc, storica voce di Bugs Bunny dal 1940 fino alla morte).