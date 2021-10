Il mondo secondo Jeff Goldblum 2: il trailer e il poster della seconda stagione

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum 2 arriverà su Disney+ il 12 novembre e online sono stati condivisi il trailer italiano e il poster dei nuovi progetti con protagonista la star del cinema.

Il progetto è una delle serie originali della piattaforma di streaming ed è prodotta dalla Nutopia di Jane Root per National Geographic.

Nel video si vede l'attore alle prese con i nuovi argomenti al centro delle puntate: dai cani ai mostri, passando per la magia e i fuochi d'artificio.

I primi cinque episodi inediti di Il mondo secondo Jeff Goldblum saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day (12 novembre), la celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni di The Walt Disney Company nella giornata di venerdì 12 novembre, con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora.

Jeff Goldblum è tornato ed è curioso come sempre. Con lui, una guida curiosa e divertente, il pubblico scoprirà i segreti più sorprendenti su argomenti apparentemente familiari: magia, fuochi d'artificio, mostri, cani e danza. In ogni nuovo episodio, l'insaziabile appetito di Jeff per la conoscenza e il suo senso di stupore lo porteranno a incontrare fan appassionati, esperti e scienziati, per comprendere più a fondo come gli oggetti ordinari siano straordinari.

In questa stagione, Jeff incontra i leggendari maghi Penn & Teller per scoprire i veri segreti della magia; si imbatte in una realtà sconvolgente con la star virale Zach King; incontra l'animatore due volte premio Oscar Phil Tippet, noto per il suo lavoro in Star Wars e Jurassic Park; si avventura negli oscuri e misteriosi boschi della California settentrionale alla ricerca di Bigfoot; incontra gli influencer Collab Crib di Atlanta e infine partecipa a una gara di ballo con un leone marino per scoprire il linguaggio segreto della danza.

Ecco gli episodi in arrivo dal 12 dicembre:

Magia: Jeff impara trucchi strabilianti da due icone di Las Vegas, Penn & Teller, e la sua percezione della realtà viene stravolta dalla superstar virale Zach King. Ma la magia non è solo grandi nomi e folli illusioni; per alcuni può essere una celebrazione della natura, una connessione con il nostro patrimonio culturale e un mezzo per esplorare noi stessi nel profondo.

Fuochi d'artificio: Jeff scopre che il business dei fuochi d'artificio, oggi un'industria da un miliardo di dollari, è in forte espansione. Grazie a uno sfolgorante show di droni e a uno spettacolare sguardo rivolto alle stelle, Jeff scopre quali siano le modalità insolite e meravigliose con cui ricerchiamo lo stupore e come questo ci influenzi.

Mostri: Jeff scopre le terrificanti verità dietro al perché amiamo essere spaventati e incontra il maestro creatore di mostri Phil Tippet nel suo leggendario studio prima di intraprendere una caccia al mostro nelle foreste di Big Foot, tra le sequoie della California.

Cani: Da una corsa selvaggia con un branco di husky e una famiglia di mushers di città, allo strano e meraviglioso mondo dei cani di Instagram fino a un'ammucchiata di cuccioli con una squadra di addestratori di cani di servizio, Jeff incontra ogni tipo di cane da lavoro immaginabile e riesce a capire il perché i cani siano così importanti per noi.

Danza: Jeff fa un grand jeté nel mondo della danza. Dalle giravolte in una discoteca sui pattini al divertimento di una gara di ballo, Jeff scopre il motivo per cui non possiamo resistere a muoverci e a scuoterci al ritmo di una dolce melodia.

I cinque episodi rimanenti della seconda stagione saranno disponibili in streaming su Disney+ all'inizio del prossimo anno. La prima stagione de Il Mondo Secondo Jeff Goldblum è attualmente disponibile su Disney+ e tratta argomenti come scarpe da ginnastica, jeans, gelati, cosmetici, piscine, biciclette, camper, giochi, gioielli, barbecue e caffè.

Il mondo secondo Jeff Goldblum è prodotto da Nutopia per National Geographic. Jeff Goldblum e Keith Addis sono gli executive producer. Jane Root, Sara Brailsford e Arif Nurmohamed sono gli executive producer per Nutopia mentre John Hodgson è co-executive producer. Matt Renner e Chris L. Kugelman sono gli executive producer di National Geographic.