Il mondo secondo Jeff Goldblum, la recensione: un folle ma interessante viaggio tra i beni di consumo

Il mondo secondo Jeff Goldblum: l'attore in una scena della serie

Probabilmente lo ricordate per l'iconico personaggio del Dottor Ian Malcom in Jurassic Park, ma Jeff Goldblum, apparso anche nel Marvel Cinematic Universe (e in tante altre pellicole), è molto più di quello che il suo storico ruolo fa intendere. Attore e personaggio poliedrico, per Disney+ veste i panni di se stesso per esplorare il mondo e le nostre abitudini in Il mondo secondo Jeff Goldblum, una docuserie in 12 episodi distribuita in Italia per la prima volta dal 24 marzo 2020, al lancio della piattaforma streaming Disney nel nostro paese. Con la nostra recensione de Il mondo secondo Jeff Goldblum speriamo di convincervi a dare una possibilità a questa serie che ci ha divertito non poco, saziando la nostra curiosità.

Un viaggio nel consumismo e non solo

Il mondo secondo Jeff Goldblum: un'immagine della serie di Disney+

Il mondo secondo Jeff Goldblum, è un viaggio nel consumismo e nelle nostre abitudini, un percorso tra ciò che desideriamo, ciò che potremmo desiderare e perché. La serie non si addentra in complesse spiegazioni, non annoia lo spettatore con analisi complesse e dati, spiega attraverso l'esperienza, mostra diversi settori partendo dal quotidiano, dall'uso che facciamo di quei determinati prodotti e del modo in cui sono entrati nelle nostra vita di tutti i giorni. Che si parli di gelato, scarpe, jeans o tatuaggi, tutto parte da noi e dal nostro modo di fruire un bene o un servizio, siamo noi a influenzare il mercato con i nostri comportamenti e le nostre preferenze, così come il marketing influenza, a sua volta, diverse nostre scelte. In tutto questo Jeff Goldblum fa da cicerone, ci mostra la via in questo complesso mondo filtrandolo attraverso la sua curiosità e il suo umorismo. Ogni esperienza mostrata è priva di giudizio, quello è lasciato allo spettatore insieme al divertimento.

La prorompente personalità di Goldblum

Il mondo secondo Jeff Goldblum: l'attore assaggia il gelato in una scena della serie

Per questo tipo di programma Jeff Goldblum è stato sicuramente la scelta migliore, la prorompente personalità dell'attore permea ogni singolo episodio, grazie al suo vivace approccio è possibile assistere a ogni esperienza con occhi nuovi, divertiti e curiosi. Che stia assaggiando un nuovo gusto di gelato o provando delle nuove sneakers è assolutamente impossibile annoiarsi in sua compagnia, ci si sente piuttosto trascinati e rapiti dal suo entusiasmo, dalla sua voglia di indagare il mondo attraverso le esperienze e l'incontro di esperti del settore, influencer e semplici consumatori.

Perché guardare questa serie e una seconda stagione in arrivo

Il mondo secondo Jeff Goldblum: una scena della serie

Spesso la meraviglia viene colta dalle menti curiose e quella di Jeff Goldblum di sicuro lo è. La serie a cui dà vita e anima merita di essere vista proprio per questo, per riscoprire un po' di meraviglia nelle cose quotidiane, lasciando a ognuno il proprio giudizio personale in un viaggio scevro da pregiudizi e ricco di interesse, una finestra sui nostri desideri materiali e su come nascono, un'analisi lucida e non banale, ben realizzata (grazie anche a una grafica meravigliosa) e capace di fornire uno sguardo leggero ma intelligente ai meccanismi del consumo di massa. Siamo certi che Il mondo secondo Jeff Goldblum abbia le carte in regola per conquistare il pubblico e se questi primi dodici episodi non dovessero bastarvi, potete stare tranquilli perché una seconda stagione è già in programma e non vediamo l'ora di scoprire quali altre esperienze Jeff Goldblum ha in serbo per lui e, ovviamente, per noi.