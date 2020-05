Il mistero dei templari diventa una serie tv destinata a Disney+

Il produttore Jerry Bruckheimer ha svelato che Il mistero dei templari sarà alla base di una nuova serie realizzata per Disney+.

Il mistero dei Templari, il franchise cinematografico con star Nicolas Cage, diventerà una serie tv prodotta per Disney+ che, attualmente, è in fase di sviluppo.

A rivelarlo è stato il produttore Jerry Bruckheimer parlando dei progetti riguardanti le avventure che, per ora, si sono interrotte con il sequel arrivato nelle sale nel 2007.

Jerry Bruckheimer ha spiegato: "Stiamo certamente lavorando a un progetto legato a Il mistero dei templari per la piattaforma di streaming e a uno destinato al grande schermo".

Il produttore ha proseguito sottolineando: "Quello per Disney+ ha un cast molto più giovane. Si tratta dello stesso concetto, ma con interpreti più giovani".

Bruckheimer, intervistato da Collider, ha aggiunto: "La versione televisiva è in fase di sviluppo. Abbiamo concluso lo script di un pilot e delineato la storia degli episodi futuri".

National Treasure racconta la storia dell'esperto in storia americana Benjamin Franklin Grace, alle prese con incredibili avventure e per ora non sono stati aggiunti ulteriori dettagli relativi all'adattamento televisivo.