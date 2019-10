Il mio profilo migliore, clip esclusiva del film con Juliette Binoche

Il mio profilo migliore, ecco Juliette Binoche in una clip esclusiva del dramma francese che la vede protagonista, in uscita in Italia dal 17 ottobre con I Wonder Pictures.

Il plot di Il mio profilo migliore è incentrato su Claire, un'insegnate cinquantenne divorziata. La donna, come molte coetanee, precipitata improvvisamente nella rete del web. Così, si diminuisce l'età spacciandosi per una ventenne tramite un falso profilo su un social network. Madre single di due figli, Claire si interfaccia sui nuovi media seguendo diverse prospettive, finché incontra un uomo che potrebbe essere quello giusto, anche perché i suoi sentimenti appaiono corrisposti. Claire soccombe, inevitabilmente, al fascino del suo mondo parallelo.

Il cast del film vede Juliette Binoche nei panni della protagonista Claire. François Civil è Alex Chelly, Guillaume Gouix interpreta Ludo. Gli altri protagonisti sono Charles Berling, Nicole Garcia, Claude Perron, Marie-Ange Casta, Jules Gauzelin. Safy Nebbou è il regista e sceneggiatore del film.

Il mio profilo migliore arriva in italia il prossimo 17 ottobre e verrà distribuito da I WONDER PICTURES. Oggi vi presentiamo in esclusa una video clip in cui vediamo Claire stabilire per la prima volta un contatto telefonico con Alex.