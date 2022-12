Il mattino ha l'oro in bocca, su Prime Video in streaming da oggi

Il mattino ha l'oro in bocca, il film del 2008 di Francesco Patierno con Elio Germano e Laura Chiatti, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 dicembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Firenze, primi anni '70. Marco Baldini è un ragazzo come tanti che vive ancora in famiglia, è fidanzato e non sa bene cosa fare della sua vita. La sua unica certezza è la passione per la musica, che lo porta a lavorare come deejay in una discoteca. In seguito viene notato da Aniello Apicello, direttore di una nascente radio privata, che gli affida un programma del mattino, e grazie a una buona dose di fortuna, il suo programma decolla. Il successo non toglie però a Marco quel senso di inquietudine che lo accompagna da sempre: gli manca l'emozione vera che giungerà un giorno con la sua entrata in una sala corse...

La locandina di Il mattino ha l'oro in bocca

Francesco Patierno, dopo un film d'esordio come Pater familias, si è avvicinato a un genere molto diverso, e parlandone ha dichiarato: "La cosa più importante per me è che dopo un percorso abbastanza tormentato sono di nuovo in gioco. Avevo una voglia pazzesca di fare qualcosa di diverso rispetto a Pater familias perché mi piace muovermi sempre su nuove strade, accumulare esperienza facendo film che mi permettano di fare il film definitivo. Il mattino ha l'oro in bocca non dev'essere considerato come frutto di un compromesso. Volevo avventurarmi nel genere commedia, anche se questo non è un film facilmente catalogabile. E' un prototipo, come era Pater familias, un film molto personale. Non ho fatto scelte razionali per avvicinarmi al pubblico, ho voluto sentirmi libero rispetto al mio film d'esordio, ma alla fine penso che si faccia sempre lo stesso film. Anche qui, come in quello precedente, parlo di famiglia, della figura del padre, e dell'avventura umana di un personaggio. Volevo focalizzare l'attenzione su un solo personaggio che diventasse specchio di altre persone."