Il magico mondo di Billie: clip esclusiva del film per famiglie coi fratelli Baldwin

Al cinema dal 1° agosto l'avventura di animazione in tecnica mista diretto da Francesco Cinquemani con i fratelli Alec e William Baldwin, anticipata da una clip esclusiva.

Dopo essere stato presentato al Taormina Film Festival, approderà nei cinema il 1° agosto con Minerva Studio Group Il magico mondo di Billie, avventura per famiglie realizzata in animazione in tecnica mista che vanta la presenza nel cast dei fratelli Alec e William Baldwin.

Diretto da Francesco Cinquemani, il film vede la presenza nel cast di Valeria Marini, della giovanissima Mia Mcgovern Zaini nel ruolo di Billie, di Elva Trill e Cameron Rauscher. Una clip esclusiva lanciata oggi da Movieplayer.it anticipa le atmosfere del film rivelando l'avversione di Billie per il capo di suo padre, che lo costringe a fare le ore piccole impedendogli di prestare attenzione alla figlia. La ragazzina decide perciò di accettare l'invito di una strana coppia di maghi, interpretati da Elva Trill e William Baldwin, recandosi con loro in un misterioso castrello.

Il magico mondo di Billie è prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

La sinossi

Billie, una ragazzina sveglia e intelligente orfana di madre, vive da sola con il padre. Dopo l'ennesimo litigio, viene avvicinata da due misteriosi personaggi, Gregory e Florence, che la rapiscono e le promettono di esaudire ogni suo desiderio. Entrambi lavorano per Lord Domino, un mago che vuole usare la ragazza per realizzare il suo progetto di dominare il mondo. Billie, insieme a Jordan, uno degli altri bambini rapiti, cercherà di fuggire e di sventare il piano del mago. Sarà aiutata da Johnny Puff, il suo magico pupazzo animato.

"Il magico mondo di Billie è una fiaba moderna che richiama archetipi antichi" afferma il regista Francesco Cinquemani. "Il personaggio di Billie è un incrocio tra Cappuccetto Rosso e Pinocchio, ma ha la rapidità e la padronanza di linguaggio di un bambino di oggi. Il film si rivolge ai bambini di tutte le età ed è una favola che combina l'azione dal vivo con l'animazione in CGI".