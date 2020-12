Il labirinto del fauno: con Licia Troisi in live stasera su Twitch per guardare il film di Guillermo del Toro

Sarà Licia Troisi a farci compagnia nella visione de Il labirinto del fauno, in live stasera su Twitch, in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Cineforum 2.0, in compagnia di Gabriella Giliberti.

Un film, quello diretto da Guillermo del Toro nel 2006, che vale sempre la pena rivedere, soprattutto se in compagnia di Licia Troisi, una delle voci più autorevoli nel nostro Paese per quel che riguarda la letteratura fantasy.

Astrofisica di professione, scrittrice per passione, ha esordito con Nihal della terra e del vento, primo capitolo della trilogia Cronache del Mondo Emerso, nel 2004. La seconda trilogia ambientata nel Mondo Emerso, Le guerre del Mondo Emerso, è stata pubblicata tra il 2006 e il 2007. La serie si è conclusa definitivamente nel 2010 con la pubblicazione dell'ultimo volume de Le leggende del Mondo Emerso, ultima trilogia ambientata nel mondo fantastico di sua invenzione.

Ci sono poi le serie de I Regni di Nashira, di Pandora, de La saga del dominio, i romanzi singoli, racconti, fumetti, libri illustrati, e ci sono soprattutto le oltre 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Avere la possibilità di guardare insieme alla Troisi Il labirinto del fauno "rischia" davvero di diventare un'esperienza magica, alle porte del Natale: poter ripercorrere insieme a lei la vicenda della piccola Ofelia nella Spagna franchista, in fuga da una situazione difficile, dentro e fuori casa, verso un mondo di fiabe. Che si materializza con la presenza di un fauno inviato a rivelarle la sua vera identità, quella di principessa di un regno sotterraneo...

Cineforum 2.0 è il Watch Party che vi farà compagnia il mercoledì sera sul canale Twitch di Movieplayer. Il film che i nostri ospiti sceglieranno di volta in volta sarà una pellicola presente sul catalogo Prime Video e potrà essere un'opera cinematografica girata o interpretata da loro stessi, oppure semplicemente, come nel caso di Licia Troisi, che ne ha influenzato la carriera o la vita.