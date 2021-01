Il grande Gatsby diventa una serie tv sviluppata da Michael Hirst

Il grande Gatsby, il romanzo scritto da F. Scott Fitzgerald, sarà alla base di una nuova serie tv che è stata ideata da Michael Hirst, già creatore di Vikings.

Il progetto, attualmente nelle prime fasi di sviluppo, verrà sviluppato per conto di A+E Studios e ITV Studios America.

Michael Hirst sarà autore del pilot della serie tratta da Il grande Gatsby e verrà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Michael London di Groundswell Productions.

La serie evento proporrà una nuova versione della storia raccontata nel romanzo del 1925 e approfondirà il mondo della comunità afroamericana di New York e il mondo della musica degli anni Venti.

Farah Jasmine Griffin della Columbia University sarà una consulente del progetto.

Il progetto dovrebbe raccontare le vite segrete dei personaggi attraverso la prospettiva moderna di un sogno americano fatto a pezzi, oltre a catturare la visione senza tempo dell'opera originale di F. Scott Fitzgerald.

Il potenziale show sarà realizzato con il sostegno di Blake Hazard, un'erede di Scott e Zelda Fitzgerald, coinvolta come consulente della produzione.