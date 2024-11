Il gladiatore: il sequel di Ridley Scott doveva essere un musical con Russell Crowe e Nick Cave

Originariamente Ridley Scott aveva pensato a qualcosa di diverso per il sequel del suo cult del 2000.

Dieci anni fa Ridley Scott ha quasi preso la strada del sequel di "Joker" per il seguito de Il gladiatore. Scott ha dichiarato a Deadline che Il gladiatore 2, di cui si parlava da tempo, doveva essere un sequel musicale nel 2014 prima di rendersi conto che il concetto era "dannatamente stupido".

Tuttavia, questa iterazione avrebbe visto Russell Crowe riprendere il suo ruolo di Massimo, nonostante il personaggio fosse morto nel film del 2000. E naturalmente, per non dimenticare il più ovvio parallelo con "Joker", Joaquin Phoenix avrebbe interpretato Commodo...

Il sequel scartato dieci anni fa

Secondo quanto riportato da Deadline, l'idea del sequel del 2014 ha coinvolto il musicista Nick Cave, che ha lavorato con Crowe per ideare una trama incentrata sul Massimo Decimo Meridio "che viene rispedito sulla Terra dagli dei per uccidere Gesù Cristo e i suoi seguaci perché stava rubando loro il prestigio". Tuttavia, il regista Scott aveva le sue riserve.

"Nick Cave ha fatto un ottimo lavoro e Russell era pienamente coinvolto", ha detto Scott. "Lo eravamo tutti, ma io ero quello che non era convinto. Pensavo: 'Non so cosa fare'. Pensavo che ci stessimo allontanando troppo dall'obiettivo, e se lo fai, è lì che puoi perdere il controllo".

Ha continuato: "Stavo seguendo i ragazzi. Non ci credevo veramente. La storia si arricchiva troppo e cominciava a parlare di distorsioni temporali, cosa che francamente ritenevo maledettamente stupida. Ma l'unica cosa che ho aggiunto è stata la grande idea di aprire un portale del tempo nella morte, che avrebbe dovuto provenire dall'anima morente di un soldato morente in un campo di battaglia. Non è fantastico? Ho conservato la cartuccia, pensando: 'La userò di nuovo da qualche parte'".

E lo ha fatto, in un certo senso, con Il gladiatore 2, che uscirà nelle sale il 14 novembre. La pellicola è ambientata 20 anni dopo gli eventi del primo film e vede protagonista Paul Mescal nel ruolo del figlio del Massimo di Crowe, ancora defunto. Il Lucio di Mescal è il nipote di Marco Aurelio (Richard Harris). Nel cast figurano anche Joseph Quinn, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Denzel Washington.

"Ci sono voluti davvero 20 anni", ha dichiarato a Deadline il produttore Doug Wick, che ha curato lo sviluppo insieme alla sua partner Lucy Fisher. "Avevamo provato a svilupparne uno 10 anni fa, ma non ne eravamo soddisfatti. Eravamo tutti d'accordo sul fatto che non avremmo mai fatto una sorta di acchiappasoldi perché il primo film era andato troppo bene. Quindi, questi sono i problemi con cui abbiamo lottato, ed eravamo molto consapevoli dell'impressione che aveva fatto il primo film. Dovevamo onorarla, ma anche dare alla gente una storia che sembrasse degna di essere raccontata da sola".