Il gladiatore 2: una featurette svela l'addestramento al combattimento di Paul Mescal e Pedro Pascal

Paramount Pictures ha pubblicato una featurette del dietro le quinte di Il gladiatore 2, che mostra l'addestramento al quale sono stati sottoposti Paul Mescal e Pedro Pascal per il sequel del film campione d'incassi uscito nelle sale ventiquattro anni fa.

Il video inizia con Ridley Scott che spiega come in quell'epoca storica venivano uccise delle persone per divertimento. La featurette, successivamente, mostra l'addestramento fisico necessario per la realizzazione delle scene di combattimento nel film.

Training per il Colosseo

In un esercizio, un gruppo di uomini tiene in mano quelli che sembrano degli scudi molto pesanti mentre un istruttore impartisce loro dei comandi. La featurette mette in contrasto alcune delle sequenze di addestramento con le battaglie mostrate poi sullo schermo nel film.

In merito all'allenamento per Il gladiatore 2, Pedro Pascal esclama:"Mi hanno fatto un c*o così!" ha sottolineato con ironia. Il video è un ottimo promemoria dell'impegno e della fatica che la produzione e gli attori hanno messo all'interno della lavorazione.

Secondo le ultime informazioni, Il gladiatore 2 sarà un film molto più cruento e violento dell'originale, che già mostrava diverse sequenze sanguinose. Litri di sangue finto sono stati usati per il sequel mentre gli attori hanno imparato a maneggiare spade e altre armi nel modo più realistico possibile.

In base ai racconti del regista, Paul Mescal sarebbe un abile spadaccino mentre Pedro Pascal ha portato in scena un'energia molto combattiva stimolata proprio dalle sequenze di combattimento presenti all'interno della trama. Il cast del film comprende anche Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Derek Jacobi.

Nel sequel de Il gladiatore, un ormai adulto Lucio Vero (Paul Mescal) si ritrova a dover combattere da gladiatore nel Colosseo, sotto lo sguardo degli imperatori Macrino (Denzel Washington) e Geta (Joseph Quinn), alla presenza della madre Lucilla (Connie Nielsen) e del senatore Gracco (Derek Jacobi).