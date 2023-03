Il giorno dello sciacallo: Eddie Redmayne protagonista della serie Sky e Peacock

Sky e Peacock annunciano oggi che Eddie Redmayne (The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, e La teoria del tutto), attore pluripremiato, vincitore di un Oscar, del Tony Award e del Bafta Award, sarà protagonista e produttore esecutivo della nuova serie Il giorno dello sciacallo, ispirata al thriller a sfondo storico scritto da Frederick Forsyth "Il giorno dello sciacallo" e all'omonimo adattamento cinematografico del 1973 della Universal Pictures.

La serie è un'innovativa rivisitazione contemporanea del romanzo e del film che pur rimanendo fedele al DNA dell'opera originale approfondirà il camaleontico "antieroe" al centro della storia, in un thriller ambientato nel turbolento panorama geopolitico del nostro tempo, in una internazionale caccia all'uomo, un gioco del gatto col topo ad alta tensione. Lo sceneggiatore e scrittore irlandese Ronan Bennett, creatore e scrittore dell'acclamato successo mondiale Top Boy, sarà autore scrittore e showrunner. Fra i lavori di Bennett anche la serie BBC One Gunpowder con Kit Harington, Face e Public Enemies con Johnny Depp e Christian Bale. Alla regia Brian Kirk (Game of Thrones, Luther, Boardwalk Empire, 21 Bridges).

Gareth Neame, Managing Director & Executive Producer at Carnival Films "È una prospettiva entusiasmante lavorare con Ronan Bennett a questo thriller contemporaneo ispirato all'apprezzato romanzo di Frederick Forsyth e al tanto ammirato e ricordato film di Fred Zinnemann. Manterremo l'ambientazione paneuropea e sfrutteremo i punti di forza della serialità televisiva in questo thriller internazionale intelligente e dal ritmo veloce, con al centro dell'azione ancora la storia di un assassino e la corsa per fermarlo".

"Siamo entusiasti di dare vita al remake di Ronan Bennett dell'iconico thriller di Forsyth nel complesso mondo in cui viviamo oggi e siamo incredibilmente fortunati ad avere un attore del calibro di Eddie che interpreterà il nostro Sciacallo. La nostra squadra creativa d'eccellenza si avvale anche della sceneggiatura di Ronan e della regia di Brian Kirk", ha concluso Neame.