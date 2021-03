Il genio della truffa: Ridley Scott fu "ingannato" da Alison Lohman durante il provino

Alison Lohman ingannò il regista Ridley Scott durante la sua audizione per Il genio della truffa grazie alle sue doti di attrice e ad un travestimento.

Durante il suo provino, per il ruolo di Angela ne Il genio della truffa, Alison Lohman ingannò il regista Ridley Scott con un astuto stratagemma: la parte che avrebbe dovuto interpretare era quella di una teenager, quindi la Lohman andò all'audizione vestendosi e comportandosi come una ragazza di 14 anni.

Ridley Scott, Sam Rockwell e Nicolas Cage sul set de Il genio della truffa

Scott scoprì la vera età dell'attrice soltanto il giorno in cui iniziarono le riprese, ovvero quando la Lohman gli confidò, con un ghigno sardonico stampato sulla faccia, almeno a detta del regista, di aver appena compiuto ventitré anni e di essere comunque in grado di comportarsi come una ragazzina.

Roger Ebert ha dato al film quattro stelle su quattro descrivendolo come "così avvincente che ogni volta che si allontana dalla trama, si scopre una trama migliore e ancora più travolgente". Il critico ha anche raccomandato la pellicola per diverse nomination agli Oscar, lodando principalmente le performance di Alison Lohman e Nicolas Cage e la sceneggiatura del film.

Il genio della truffa ha un indice di approvazione dell'82% su Rotten Tomatoes, sulla base di 187 recensioni, con una valutazione media di 7.07 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Il film è estremamente ben recitato anche se si concentra più sui personaggi che sulla truffa".