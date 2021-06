Il Gatto a Nove Code, su Prime Video in streaming da oggi

Il Gatto a Nove Code, il thriller cult di Dario Argento datato 1971, arriva finalmente in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 giugno 2021!

Il Gatto a Nove Code, il thriller cult di Dario Argento datato 1971, arriva finalmente in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 1 giugno 2021, in catalogo per tutti gli abbonati!

Franco Arno è un cieco che vive con la sua nipotina e si guadagna da vivere realizzando parole crociate. Una sera, passaggiando per strada ascolta la strana conversazione tra due uomini seduti in un'auto parcheggiata davanti ad un istituto in cui si praticano esperimenti genetici. Quella stessa notte qualcuno fa irruzione nell'istituto ed uccide una guardia. Arno decide di investigare con l'aiuto del giornalista Carlo Giordani... James Franciscus e Karl Malden sono i protagonisti del film e nel cast c'è anche una giovane e bella Catherine Spaak.

Locandina del film Il gatto a nove code ( 1971 )

Il gatto a nove code è il secondo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali che negli anni '70 portò grande fortuna alla carriera di Dario Argento, che di lì a poco venne ritenuto il più grande regista italiano di thriller. In questo caso l'autore romano firma, oltre alla regia, anche soggetto e sceneggiatura della pellicola girata tra Torino, Roma e Pomezia e che è stata un enorme successo al botteghino dell'epoca. Ma una curiosità: fu soprattutto grazie agli Stati Uniti che nacque Il gatto a nove code. Infatti l'acclamato L'uccello dalle piume di cristallo fu un grande successo oltreoceano e la National General commissionò una nuova pellicola ad Argento, partecipando come co-produzione.

