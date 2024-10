Woody Allen: cancellate le riprese del suo film ambientato in Italia

Woody Allen aveva precedentemente dichiarato di avere una "grande storia" per un film, "una delle migliori idee" che abbia mai avuto, e che aveva solo bisogno di finanziamenti adeguati per realizzarla. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2024, Allen è stato intervistato dal regista spagnolo David Trueba e ha lasciato intendere che potrebbe girare qualcosa in Italia già in autunno.

Purtroppo, alla fine non se ne farà nulla, sembra infatti che il progetto sia stato accantonato a causa della mancanza di finanziamenti. Allen ha ribadito più volte che continuerà a fare film finché qualcuno vorrà finanziarli. Una cosa è certa: probabilmente non verrà aiutato economicamente da nessun partner nazionale, dato che Allen sembra essere "cancellato" nel suo paese d'origine. I suoi ultimi film sono stati realizzati in collaborazione con l'Europa, ma è possibile che anche questi fondi si stiano esaurendo.

Woody Allen: "Dovrei essere il simbolo del #MeToo, nessun'attrice ha mai detto 'È cattivo o mi ha molestato'"

Gli ultimi progetti di Allen

L'anno scorso Allen ha presentato Un colpo di fortuna alla Mostra del Cinema di Venezia. Si trattava del suo 50° film, girato in francese a Parigi, e di uno dei migliori sforzi che ci ha regalato negli ultimi 10 anni. È stato anche ben accolto dalla critica, con una percentuale attuale dell'82% su Rotten Tomatoes, il che lo rende facilmente il suo film meglio recensito dopo Blue Jasmine del 2013.

Allora, qual è il prossimo passo di Woody? Non ne siamo del tutto sicuri. Ha appena debuttato una sua nuova opera teatrale, tra l'altro a Budapest, che si intitola "Brooklyn Tale" e tratta di un gangster, di sua moglie e di un quadro rubato.

Coup de Chance parla dell'importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s'imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi.