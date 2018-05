Il drago di ghiaccio: il libro di George R.R. Martin diventerà un film animato

Warner Animation Group ha annunciato che realizzerà un film animato tratto dal libro The Ice Dragon (Il Drago di Ghiaccio) scritto da George R.R. Martin. Lo scrittore, autore della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco da cui è tratta la serie Il trono di spade, sarà coinvolto come produttore del lungometraggio e potrebbe anche scrivere la sceneggiatura.

Il libro è stato pubblicato per la prima volta nel 1980 e ne è stata poi realizzata un versione per ragazzi nel 2007.

La protagonista è la giovane Adara, una ragazza che ha un legame speciale con un temuto e mitico drago di ghiaccio, con cui unirà le forze per sconfiggere un'altra razza di creature alate per salvare il mondo e fermare gli invasori.

Tra i produttori del lungometraggio ci sarà anche Vince Gerardis, manager dell'autore.