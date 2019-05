Il Dittatore, su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Il Dittatore, l'irriverente commedia del 2012 con prtagonista Sacha Baron Cohen.

Nel film il generale Aladeen, dittatore dello stato di Wadiya, si reca negli Stati Uniti per partecipare a un congresso Onu. Mentre è impegnato a discutere dei processi di democratizzazione, in patria corre il rischio di vedersi rubare la scena da un pastore di capre, suo sosia dai modi alquanto grezzi, messo a governare in gran segreto dal suo vice Tamir; ma desiste dal rientrare nel suo paese per via della bellezza di Zoey, proprietaria di un negozio di cibo biologico che sta cercando di fargli cambiare le sue convinzioni politiche.

Sacha Baron Cohen: un Dittatore ai blocchi di partenza

Il dittatore, già disponibile su Netflix, ha incassato in tutto il mondo circa 180 milioni di dollari, un discreto risultato dopo il boom di Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan e la delusione di Brüno. Sacha Baron Cohen si è reso protagonista di un momento piuttosto famoso e infelice degli Academy Awards 2013: l'attore si è presentato sul red carpet vestito dal personaggio Aladeen, impugnando tra le mani un'urna cineraria; durante un'intervista con Ryan Seacrest ha dichiarato che quelle erano le ceneri del dittatore Nord Coreano Kim Jong-Il e le ha in seguito versate sullo smoking del presentatore. Il risultato? Sacha è stato immediatamente allontanato dal red carpet e non ha potuto presenziare alla cerimonia degli Oscar!

Il Dittatore è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.