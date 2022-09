Il diavolo in Ohio, su Netflix in streaming da oggi

Il diavolo in Ohio, la nuova inquietante miniserie con Emily Deschanel, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 2 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

In Il diavolo in Ohio, il mondo della psichiatra Suzanne Mathis viene sconvolto quando protegge la giovane Mae da un culto che la perseguita. Una delle figlie della donna sospetta che ci sia dell'altro nella storia di Mae, quando improvvisamente una serie di incidenti apparentemente causati dalla presenza dell'adolescente lasciano la famiglia nel caos più totale. La famiglia Mathis deve combattere per sopravvivere contro uno strano culto e Suzanne e un detective della polizia locale cercano di svelare gli indizi del passato di Mae e dei sinistri avvenimenti nella città da cui è scappata...

Locandina di Il diavolo in Ohio

Nel cast Emily Deschanel, Madeleine Arthur, Sam Jaeger, Alisha Newton, Xaria Dotson, Naomi Tan, Gerardo Celasco, Jason Sakaki, Marci T. House, Samantha Ferris, Bradley Stryker, Evan Ellison, Djouliet Amara, Ty Wood, Stacey Farber, Tahmoh Penikett e Keenan Tracey. Lo show è tratto dall'omonimo romanzo di Daria Polatin, che oltre a esser showrunner, ha avuto anche già molti contatti col mondo dell'intrattenimento, avendo scritto numerosi episodi di Heels, Castle Rock e Jack Ryan. Emily Deschanel, storico volto di Bones, torna invece in una serie televisiva dopo il successo del suo ruolo di Angela in Animal Kingdom.