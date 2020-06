Il crimine non va in pensione: stasera su Rai1 il film con Stefania Sandrelli e Franco Nero

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda Il crimine non va in pensione, commedia diretta da Fabio Fulco, con Stefania Sandrelli e Franco Nero.

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda la commedia Il crimine non va in pensione, prima volta alla regia di Fabio Fulco, con Stefania Sandrelli, Franco Nero e Gianfranco D'Angelo.

Nel centro anziani 'La Serenissima' la vita scorre tranquilla fino a quando una delle ospiti, Edda, viene ricoverata in ospedale. Ha accusato un malore mentre stava giocando al bingo, nel tentativo di vincere una cospicua somma di denaro utile ad aiutare la figlia, in difficoltà economiche. I suoi amici provano ad aiutarla, decidendo addirittura di rapinare proprio la sala bingo...

Con un cast composto da Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Gianfranco D'Angelo, Orso Maria Guerrini, Franco Nero, Maurizio Mattioli e dallo stesso Fabio Fulco, Il crimine non va in pensione è anche l'ultima prova da attrice per Gisella Sofio, morta nel mese di gennaio 2017.