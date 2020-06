Il cosmo sul comò: il film con Aldo, Giovanni e Giacomo stasera su Italia 1

Nuovo appuntamento con Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera su Italia 1, alle 21:30, che tornano con Il cosmo sul comò, film diretto nel 2008 da Marcello Cesena, settima prova sul grande schermo per il trio.

Il cosmo sul comò si snoda in quattro episodi legati tra loro dai bizzarri insegnamenti del "maestro orientale" Tsu' Nam e dei suoi due discepoli. Tsu'Nam elargisce continuamente pillole di improbabile saggezza e di solito preferisce farlo all'ombra di un ginko biloba, una massiccia e leggendaria pianta frondosa dai poteri ancestrali. Il suo metodo di insegnamento è arcaico, ma semplice ed efficace: far raggiungere l'illuminazione attraverso i vigorosi colpi di un nodoso bambù.

I due discepoli quindi diventano protagonisti di storie verosimili, alternandosi in una specie di giostra su cui girano curiosi esemplari della specie umana. Una volta sono amici che condividono in modo stravagante il desiderio testardo di paternità di uno di loro, il quale si sottopone alle prove più grottesche pur di raggiungere il suo improbabile obiettivo. Poi organizzano quindi la partenza per le vacanze estive in compagnia dei loro familiari con i quali, tra equivoci e incomprensioni, scatenano situazioni impreviste. Sono inoltre protagonisti della vita un quartiere, che ruota intorno a una cadente chiesa di periferia e al suo parroco. Infine diventano parte integrante dei ritratti di una pinacoteca che espone opere di celebri artisti e trasmigrano da un quadro all'altro.