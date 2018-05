Il Corvo: Jason Momoa e Corin Hardy abbandonano il remake?

Jason Momoa e il regista Corin Hardy, secondo quanto riportato dal sito Deadline, avrebbero deciso di abbandonare il remake del film Il corvo che la Sony avrebbe voluto distribuire nelle sale americane l'11 ottobre 2019.

Alla base della decisione sembra ci siano delle differenze creative ed economiche con Samuel Hadida, la cui Davis Film possiede i diritti del marchio e avrebbe dovuto sostenere a livello finanziario la realizzazione del progetto.

Le riprese avrebbero dovuto iniziare entro cinque seettimane a Budapest.

Per ora lo studio non ha ancora commentato l'indiscrezione e non resta che attendere per scoprire il destino della nuova versione del cult.

Momoa, nel lungometraggio, avrebbe dovuto avere la parte di Eric Draven che ritorna dal mondo dei morti assumendo l'identità del Corvo per vendicare l'omicidio della moglie in modo che la sua anima possa finalmente riposare in pace.