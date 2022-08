Il corvo: Danny Huston si unisce al cast del reboot

Danny Huston si unisce al cast del reboot de Il corvo, che ha trovato un regista in Rupert Sanders e vedrà protagonista l'attore svedese Bill Skarsgård.

finora la produzione del reboot del cult Il corvo è stata piuttosto tormentata, ma adesso il film in preparazione sembra rientrato nei ranghi. La produzione celebra l'ingresso nel cast dell'attore veterano Danny Huston, come annuncia l'Hollywood Reporter.

IO: Danny Huston in una scena del film

La nuova versione di The Crow vedrà dietro la macchina da presa Rupert Sanders e in veste di protagonista lo svedese Bill Skarsgård, qui nei panni del musicista defunto Eric Draven. Al suo fianco, FKA Twigs sarà la protagonista femminile.

La storia, tratta dal fumetto di James o'Barr pubblicato nel 1989, di focalizza su Eric, un giovane che sta guidando con la sua fidanzata quando la loro macchina si guasta. i due vengono brutalmente aggrediti e massacrati da una banda, ma Eric viene resuscitato da un corvo mistico per perseguitare e cercare vendetta contro i responsabili del crimine. Il film di Alex Proyas del 1994 ha modificato la storia del musicista rock Eric Draven, che viene assassinato insieme alla sua fidanzata Shelly nella notte del diavolo a Detroit e torna dall'aldilà per dare la caccia ai loro assassini

Zach Baylin ha scritto l'ultima versione della sceneggiatura per il reboot che vedrà Bill Skarsgård nei panni di Eric Draven. Per quanto riguarda Danny Huston, l'Hollywood Reporter non menziona il ruolo che gli è stato affidato, ma potrebbe interpretare uno dei cattivi.