Il commissario Ricciardi: le location della serie tv ambientata nella Campania degli anni '30

Il commissario Ricciardi riporta la Campania indietro di 90 anni, tra location mozzafiato in giro per la regione, in un viaggio nella memoria tra strade ricostruite e piazze trasformate di una Napoli con ambientazioni d'epoca nei magnifici teatri cittadini San Carlo e Sannazaro, tra le chiese del centro storico, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la neoclassica Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici, e ancora nelle città casertane di Capua e Castelvolturno e nel borgo medievale di Nocera Inferiore (Salerno).

Il Commissario Ricciardi: una scena della serie

È un tour sospeso nel tempo quello tra i luoghi della regione scelti con il supporto della Film Commission Regione Campania per tornare agli anni '30 e seguire le avventure de Il Commissario Ricciardi, la nuova serie tv RAI tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, con protagonista Lino Guanciale e regia di Alessandro D'Alatri.

Il Commissario Ricciardi: Lino Guanciale e Antonio Milo in una scena al Molo di San Vincenzo

Per un più di un anno di riprese, la Fondazione regionale, presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, ha assistito la produzione della serie tv Rai nella riscoperta di numerose location. Della città di Napoli, oltre ai teatri San Carlo e Sannazaro, si potranno ammirare lo splendido Complesso monumentale dell'Annunziata, di età medievale e situato nel centro storico a ridosso del quartiere Forcella, con la Basilica, il Succorpo vanvitelliano e il cortile, la seicentesca Chiesa di San Ferdinando in Piazza Trieste e Trento con scene girate anche al vicino Palazzo Reale, nello storico Caffè Gambrinus e a Piazza del Plebiscito, simbolo della città con il palazzo della Prefettura, il Museo e Real Bosco di Capodimonte con riprese anche nel cortile della scuola di ceramica, Istituto ad indirizzo raro "Caselli-De Sanctis", Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia, per arrivare fino al mare del Molo San Vincenzo.

Il Commissario Ricciardi: il protagonista al Teatro San Carlo

All'ex base Nato di Bagnoli invece sono stati ricostruiti la scenografia di Via Toledo e parte degli interni del Teatro San Carlo.

Protagonista anche la città di Portici con la sua Reggia borbonica, Monte di Procida con la spiaggia di Acquamorta, e ancora la cittadina di Nocera Inferiore con l'ex Caserma Bruno Tofano, nel rione medievale "Borgo", costruita per volere di Carlo III di Borbone nel 1751, insieme a strade e ambientazioni realizzate nelle province casertane di Capua e Castelvolturno.

Il Commissario Ricciardi: una scena della fiction Rai

Il commissario Ricciardi è stata anche selezionata nell'ambito del progetto POC "Potenziamento dell'azione di promozione turistica e valorizzazione dell'immagine della Campania attraverso le produzioni audiovisive" con l'acquisizione di contenuti finalizzati a future iniziative di promozione territoriale.