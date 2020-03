Il commissario Montalbano e Giuseppe Conte dominano gli ascolti TV di lunedì 9 marzo 2020

Il commissario Montalbano e il premier Giuseppe Conte dominano gli ascolti TV di lunedì 9 marzo 2020 con oltre 30 milioni di spettatori in totale, ben ripartiti tra i vari canali.

Inevitabilmente il provvedimento straordinario annunciato ieri sera dal Governo attraverso la conferenza stampa del premier ha catalizzato l'attenzione del pubblico da casa: l'edizione straordinaria del TG su Rai1 è stata seguita in diretta da 10 milioni 780 mila spettatori, con uno share del 34.4%. Le edizioni speciali dei telegiornali di Canale 5 e La7 sono state seguite, rispettivamente, da 4.382.000 spettatori, con il 14% di share, e da 2.257.000 spettatori, con il 7,6% di share. Se a questi dati si sommano quelli del Tg2 Post, di Stasera Italia su Rete 4, e di RaiNews24, TgCom24, SkyTg24 che hanno seguito in diretta la conferenza stampa, si arriva a un totale di 22 milioni di telespettatori, con oltre il 70% di share, per l'annuncio di Giuseppe Conte.

L'aver trasmesso su Rai1 i primi 20 minuti della conferenza stampa in cui si annunciava l'estensione dello status di "zona protetta" a tutta l'Italia, ha portato inevitabilmente ritardi nella trasmissione di Salvo amato, Livia mia, il primo dei due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Nonostante questo gli ascolti non sembrano averne risentito più di tanto a giudicare dai numeri: 9.377.000 spettatori, pari al 39% di share.