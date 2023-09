Il Collegio 8, il cast del programma: ecco chi sono gli alunni e cosa sappiamo di loro

Domenica 24 settembre inizia l'ottava, e secondo qualcuno, ultima edizione de Il Collegio. Il reality sarà ambientato nel 2001, l'annata più vicina alla nostra di tutte le edizioni. Gli allievi, come ha rivelato il portale di Davide Maggio, sono 23, sul sito sono stati rivelati anche i loro nomi con una breve biografia che anche quest'anno si sottoporranno al temutissimo taglio di capelli. Ecco chi sono e cosa sappiamo.

Marta Battaglia (15 anni, Resuttano, Caltanissetta): Marta Battaglia, una quindicenne di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, ha un obiettivo chiaro nella vita: migliorare se stessa ogni giorno. Oltre ad essere fluenti in tre lingue, nutre una grande passione per la matematica, ma è anche appassionata di danza. Marta crede fermamente nell'importanza dello studio e ha un rapporto speciale con i suoi insegnanti. Non sopporta gli studenti che causano problemi a scuola.

Alessia Berchicci (14 anni, Montesarchio, Benevento): Alessia, conosciuta come Klessa, proviene da Montesarchio, nel Benevento, ed ha 14 anni. Appassionata dei K-Drama, ha uno stile unico che la rende diversa dai suoi coetanei. Possiede un talento artistico innato: ama cantare, rap in coreano, suonare il piano, disegnare e fare il cosplay. Il suo sogno è diventare giudice per difendere i diritti delle donne.

Flavio Bertucci (15 anni, Riccione): Flavio, un quindicenne di Riccione, si definisce un giovane ribelle. Oltre ad avere una relazione complicata con la scuola, è noto per la sua ribellione contro le regole. Flavio rifiuta di seguire il gregge e preferisce fare le sue scelte. La sua principale preoccupazione è divertirsi e vivere la vita come meglio crede, cosa che non va d'accordo con i suoi genitori.

Giorgia Ceccarelli (16 anni, Pisa): Giorgia, originaria di Pisa, ha 16 anni e il suo motto è "divertirsi con le amiche". La sua tendenza a parlare in classe e a rispondere male agli insegnanti ha portato a numerosi problemi a scuola, compresa una bocciatura. Spera che l'esperienza al Collegio possa aiutarla a crescere e maturare.

Anita Pia Costanzo (14 anni, Succivo, CE): Nonostante i suoi 14 anni, Anita Pia Costanzo è determinata come un'adulta. Vive a Succivo, in provincia di Caserta, ed è una grande amante della musica, seguendo le orme di suo padre. Anita è solare, aperta e molto sensibile, ma è anche testarda e non si lascia facilmente influenzare dagli altri.

Cecilia D'Ammassa (15 anni, Aquino, FR): Cecilia, quindicenne di Aquino, considera l'attenzione la cosa più importante. I suoi lunghi capelli biondi sono una caratteristica distintiva e teme che possano essere tagliati al Collegio. Ama divertirsi e, nonostante la sua natura pigra, non rinuncia mai a fare sfilate e shooting fotografici. Si sa bellissima e ama guardarsi allo specchio.

Helena Del Pozzo (17 anni, Messina): Helena, diciassettenne di Messina, si autoproclama una diva unica. È figlia di un poliziotto che ha dovuto accettare la sua decisione di iscriversi al Collegio senza darle il consenso. Il suo carattere forte la rende spesso difficile da avvicinare e fa fatica a fare nuove amicizie.

Enrico Di Clemente (17 anni, Carpi, MO): Enrico, noto come Dicle, ha 17 anni ed è di Carpi, in provincia di Modena. Si fa chiamare Dicle, il suo nome d'arte, nel mondo della musica. Enrico scrive musica "Sad Trap" e usa la sua arte per esprimere i suoi sentimenti. Nonostante abbia lasciato la scuola, è determinato a dimostrare che può completare il suo percorso al Collegio.

Luca Galise (17 anni, Cava de' Tirreni, SA): Luca, diciassettenne di Cava de' Tirreni, si considera un vero latin lover. Si vanta di essere il centro dell'attenzione quando va in discoteca e ha un atteggiamento spavaldo anche a scuola. Litiga con i bidelli e ha l'intenzione di scuotere "Il Collegio".

Anna Garau (14 anni, Tonara, Nuoro): Anna Garau, originaria di Tonara, in provincia di Nuoro, ha 14 anni ed è la figlia di Carmen di Pietro. Si descrive come allegra, simpatica, ma anche testarda e poco paziente. Dedica molto tempo allo sport, praticando tennis, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto a livello agonistico.

Rocco Ryan Greco (15 anni, Gela, CL): Rocco Ryan Greco è un giovane estroverso con un atteggiamento da playboy. Crede di avere abilità eccezionali in ogni campo, ma evita accuratamente di discutere della scuola poiché lo stressa. Proveniente da Gela, in provincia di Caltanissetta, Rocco è irrequieto e iperattivo. Ha una vasta esperienza in ginnastica artistica, danza e persino karate, in cui sostiene di essere diventato campione del mondo. Il suo sogno futuro? Entrare nelle forze armate.

Guglielmo Grosso (età non specificata, Napoli): Guglielmo Grosso, il più giovane tra gli studenti del Collegio, è un napoletano con un aspetto che colpisce al primo sguardo, un mix tra astuzia e ingenuità che gli consente di destreggiarsi con successo in qualsiasi situazione. Ha persino un soprannome, Cubrigado, ispirato da un gol inaspettato. La sua più grande preoccupazione al Collegio? Che gli siano tolte le merendine, ma ha già un piano per nasconderle.

Carmelina Iannoni (14 anni, Roma): Carmelina Iannoni è la figlia di Carmen di Pietro, ha 14 anni e vive a Roma. Si descrive come allegra, simpatica, testarda, ma rispettosa delle regole e mai esagerata. Ha sempre una risposta pronta e non è appassionata delle faccende domestiche. Dedica molto tempo allo sport, praticando tennis, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto a livello agonistico. Ciò che le mancherà di più al Collegio? La sua mamma. La presenza di Carmelina era stata anticipata nelle scorse settimane.

Ilary Iolli (16 anni, Cassino): Ilary, una sedicenne di Cassino, è descritta come una personalità forte e dirompente. Ha avuto difficoltà a costruire buoni rapporti con i professori e i genitori, spesso scappando di casa. Ha persino organizzato uno sciopero della fame a scuola per protestare contro il cibo della mensa. Al Collegio, spera di riuscire a gestire la sua rabbia.

Mahdi Khouya (17 anni, Vienne): Mahdi è nato in Italia da genitori marocchini ed è originario di Vienne. A causa di un trasferimento del padre, ha dovuto lasciare Bologna e perdere tutti i suoi amici. Al Collegio, spera di fare nuove amicizie mentre i suoi genitori si aspettano che l'esperienza lo insegni a disciplinarsi.

Daniele Marrone (16 anni, Cagnano Amiterno, AQ): Daniele, un sedicenne di Cagnano Amiterno, ha due grandi passioni: le ragazze e i motori, nonostante abbia una certa avversione per lo studio. Spera di entrare nella Polizia Stradale per poter lavorare con le auto, oltre a vivere una vita all'aria aperta.

Diego Natale (età non specificata, Grosseto): Diego è conosciuto come il "lupo del bosco" a causa della sua passione per la bicicletta e l'amore per la natura. Non è un grande fan degli smartphone e preferisce i vecchi cellulari a tasti. Diego preferisce le persone genuine alle apparenze.

Denise Pagani (15 anni, Costeggiola): Denise, quindicenne di Costeggiola, un piccolo paese con 560 abitanti, è descritta come una ragazza sensibile e autoironica. Ha molti amici ed è un'aggregante naturale, ma spesso è vista come un "outsider". A scuola va bene, ma preferisce trascorrere il suo tempo con gli amici e organizzare scherzi.

Christopher Parolin (16 anni, Bassano del Grappa, Veneto): Christopher, sedicenne di Bassano del Grappa, ha lasciato la scuola due volte a causa della sua difficoltà a stare seduto per lungo tempo tra le quattro pareti della classe. Spera che l'esperienza al Collegio lo aiuti a maturare, come spera sua madre.

Giuseppe Puppio (17 anni, Cosenza): Giuseppe, un diciassettenne di Cosenza, tiene molto al suo ciuffo. Ha aspirazioni politiche, sognando di diventare Presidente della Repubblica per rendere orgogliosa sua madre, anche se ammette di non conoscere nemmeno l'inno nazionale. È ambizioso e vorrebbe persino prendere il posto del Preside Bosisio al Collegio.

Anna Rita Santeramo (16 anni, Barletta, BAT): Anna Rita è originaria della Puglia, ha 16 anni ed è di Barletta, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Dice sempre ciò che pensa per evitare equivoci, ma è anche descritta come narcisista, permalosa, egocentrica e litigiosa. Non le piace essere giudicata per le apparenze.

Frida Schiavi (16 anni, Brembate di Sopra, BG): Frida, italo-cubana di 16 anni, si sforza di essere perfetta in ogni ambito per superare la sua paura di non essere abbastanza per gli altri. È brava a scuola, apprezzata dai professori e dai compagni di classe, e ha una forte passione per l'atletica, avendo praticato atletica a livello agonistico. Ha anche il sogno di studiare negli Stati Uniti.