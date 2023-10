Il collegio 8 anticipazioni quinta puntata: Raimondo Todaro ospite del docu-reality di Rai 2

Stasera in prima serata su Rai 2 torna Il collegio con Stefano de Martino come voce narrante: anticipazioni della quinta puntata

Torna stasera 29 ottobre su Rai 2, alle 21:00, l'ottava edizione de Il Collegio, che porterà gli alunni indietro nel tempo, fino al 2001, anno in cui è ambientato il docureality, un periodo caratterizzato dal fenomeno della globalizzazione ma ricordato anche come l'anno dell'attentato alle torri gemelle. Nella quinta puntata l'ospite è Raimondo Todaro, al collegio arrivano gli alunni spagnoli.

Il Collegio: anticipazioni della quinta puntata

L'arrivo di quattro studenti spagnoli, in visita grazie a uno scambio culturale promosso all'interno della settimana dell'internazionalità, sconvolge la tranquilla vita dei Collegiali.

I ragazzi dovranno aiutare i nuovi arrivati a superare un esame di lingua e cultura italiana, fra gelosie, nuove amicizie ed equilibri che saltano. La presenza degli spagnoli sarà però anche l'occasione per accogliere un docente speciale, Raimondo Todaro, che insegnerà ai ragazzi alcuni passi di danza latino-americana. L'avventura dei collegiali però volge al termine: l'esame finale si avvicina e l'ansia comincia a serpeggiare nelle notti del Collegio 2001.

Il cast dell'Ottava edizione

Gli Alunni della scuola

Marta Battaglia, 15 anni, Resuttano (CL)

Alessia Berchicci, 14 anni, Montesarchio (BN)

Anita Pia Costanzo, 14 anni, Succivo (CE)

Cecilia D'Ammassa, 15 anni, Aquino (FR)

Helena Del Pozzo, 17 anni, Messina

Enrico Di Clemente, 17 anni, Carpi (MO)

Luca Galise, 17 anni, Cava de' Tirreni (SA)

Anna Garau, 15 anni, Tonara (NU)

Guglielmo Grosso, 14 anni, Napoli

Carmelina Iannoni, 14 anni, Roma

Ilary Iolli, 15 anni, Cassino (FR)

Mahdi Khouya, 17 anni, Vienne - Francia

Daniele Marrone, 16 anni, Cagnano Amiterno (AQ)

Diego Natale, 16 anni, Grosseto

Denise Pagani, 15 anni, Costeggiola (VR)

Christopher Parolin, 16 anni, Bassano del Grappa

Giuseppe Puppio, 17 anni, Cosenza

Anna Rita Santeramo, 16 anni, Barletta (BAT)

Frida Schiavi, 16 anni, Brembate di Sopra (BG)

Mirko Stellato, 17 anni, Sant'Angelo in Formis (CE)

Aurora Costantini, 17 anni, Roma

I ragazzi espulsi

Flavio Bertuzzi, 15 anni, Riccione (RN)

Giorgia Ceccarelli, 16 anni, Pisa

Rocco Ryan Greco, 15 anni, Gela (CL)

I Docenti e le materie che insegnano

Paolo Bosisio (Preside)

Andrea Maggi (Storia)

Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze)

Anna Maria Petolicchio (Storia e Geografia)

Alessandro Carnevale (Arte)

David Wayne Callahan (Inglese)

Sha Zhu (Cinese)

Pietro Pignatelli (Direttore Artistico)

Laura Serena (Educazione Fisica)

Patricia Mabel Saconi (Spagnolo)

Lucia Gravante (Sorvegliante)

Matteo Caremoli (Sorvegliante)

Enzo Marcelli (Bidello)

Le Novità de Il Collegio

Prima novità di questa stagione è la voce narrante, interpretata da Stefano De Martino, conduttore e volto del canale, che accompagnerà il racconto della vita quotidiana dei 23 protagonisti. Anche il luogo che ospiterà le avventure dei collegiali sarà un nuovo edificio: il Collegio San Francesco a Lodi.

Il percorso dei ragazzi avrà - per la prima volta - un suo fulcro anche in una competizione per determinare chi, per merito, può concorrere a una Borsa di studio per un periodo di formazione negli Stati Uniti, assegnata allo studente che nella graduatoria finale avrà ottenuto la migliore media di voti e i crediti individuali superiori. I collegiali si cimenteranno, infatti, in attività di gruppo che permetteranno loro di acquisire dei crediti e dovranno quindi impegnarsi puntata dopo puntata per conquistare il privilegio di trascorrere un periodo all'estero presso realtà d'eccellenza che possano contribuire alla loro formazione.

Ultima novità le masterclass con docenti speciali del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura come: l'attore Antonio Orefice di Mare fuori, che darà i giusti consigli per una rappresentazione teatrale, il cantautore Leo Gassmann per una lezione di canto; Joe Bastianich per mettere alla prova i collegiali con la lingua inglese; Raimondo Todaro per una lezione di latino-americano e BarbaScura X per una lezione di fisica.