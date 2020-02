Il codice Da Vinci: la serie tv prequel Langdon cerca un protagonista

Il codice Da Vinci ritorna in tv con la serie prequel Langdon, di cui è stato ordinato il pilot da NBC, ma per ora non è ancora stato scelto il protagonista!

La saga cinematografica di Dan Brown sta per ottenere un suo prequel in formato serie tv: dopo Il codice Da Vinci, Angeli e Demoni e infine Inferno, le avventure del professor Robert Langdon sbarcano su NBC, che ha ufficialmente ordinato il pilot per lo show. Al lavoro sulla sceneggiatura e sull'ideazione complessiva di Langdon ci saranno Jay Beattie e Dan Dworkin, già artefici della serie Scream, mentre nessun indicazione è ancora data per quanto riguarda il protagonista.

Il personaggio di Robert Langdon è infatti visivamente legato all'attore che lo interpretava al cinema, il premio Oscar Tom Hanks, ma trattandosi di un prequel, presumibilmente la versione televisiva sarà un po' più giovane. La continuità creativa con i precedenti cinematografici potrebbe essere comunque mantenuta dalla presenza tra i produttori esecutivi del regista Ron Howard e del produttore Brian Grazer.

Come già Il Codice Da Vinci e gli altri capitoli della saga, anche Langdon sarà tratta da uno dei libri di Dan Brown, ovvero Il simbolo perduto del 2009. Il romanzo alla base della serie tv è stato pubblicato dopo Angeli e Demoni ma prima di Inferno, che è stato invece scelto come terzo adattamento cinematografico. Le vicende contenute tra le pagine del libro verranno quindi anticipate e rese un prequel.

Seguendo il contenuto del libro, la serie tv Langdon sarà ambientata a Washington. Il professor Robert Langdon, che insegna storia dell'arte ad Harvard con specializzazione in iconografia religiosa, si trova ad affrontare la Massoneria, al fianco di Katherine Solomon. Spostandosi per la città alla ricerca di simboli massonici che rivelino le connessioni tra antichi culti e politica, i personaggi affronteranno i servizi segreti e potenti oppositori, che faranno di tutto per mantenere i propri segreti.