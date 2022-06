Il cinema in piazza 2022 a Roma dal 3 giugno al 31 luglio: Wes Anderson, David Mamet e Lav Diaz tra gli ospiti

Torna a Roma, dal 3 giugno al 31 luglio, Il Cinema In Piazza 2022, l'evento a ingresso gratuito ogni sera alle ore 21.15 diffuso tra centro e periferia organizzato dall'Associazione Piccolo America, giunto alla sua ottava edizione. Questa estate la rassegna cinematografica all'aperto si riappropria pienamente dei propri spazi, pronti a confermarsi una volta di più luoghi irrinunciabili di socialità: Piazza San Cosimato a Trastevere, il Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Ricchissima la programmazione, che ribadisce la centralità del cinema aprendosi però ad altre arti e discipline, dal teatro alla musica allo sport, per incontrare un pubblico sempre più vario.

104 le proiezioni, per un'edizione che cresce in termini di Paesi rappresentati (dagli Stati Uniti al Giappone, dalle Filippine al Cile, passando per Europa e Giappone) e di ospiti, sempre più numerosi, da tutto il mondo: "Sul palco, anzi sui palchi - spiega Valerio Carocci, Presidente del Piccolo America - saliranno nomi del calibro di Wes Anderson, David Mamet, Paweł Pawlikowski, Kiyoshi Kurosawa, Lav Diaz, Fanny Ardant, Volker Schlöndorff, Ladj Ly, Jan Komasa, Wolfgang Becker, Iram Haq, Michael Radford, Cristian Mungiu, Mathieu Kassovitz. Una presenza, la loro, che è il segnale di un rinnovato bisogno da parte degli autori di un contatto diretto con gli spettatori, dopo lo stop imposto dalla pandemia. Siamo sicuri che il pubblico del Cinema in Piazza ricambierà la loro generosità con tutto il calore, l'affetto e la passione di cui si è dimostrato capace. Aiutato anche da un'altra novità di quest'anno: l'accesso alle tre arene torna a essere libero, senza obbligo di prenotazione, per un'estate di nuovo pienamente inclusiva e condivisa".

Insieme agli ospiti internazionali, tanti anche gli amici italiani, vecchi e nuovi, che animeranno "Il Cinema in Piazza": Pietro Castellitto, Valerio Lundini, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, Serena Dandini, Stefania Sandrelli, Bebe Vio, Martin Castrogiovanni, Dori Ghezzi, Luca Marinelli, Francesca Serafini, Giordano Meacci, Valentina Bellè, Anna Pavignano, Don Ciotti, Marco Tullio Giordana, Alessandro Redaelli e Ruggero Melis, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Micaela Ramazzotti, Paolo Virzì, Esmeralda Calabria, Francesco Piccolo, Luca Bigazzi e Ascanio Celestini.

"Ci riempie di gioia poter constatare - prosegue Giulia Flor Buraschi, Vice Presidente dell'associazione - come il lavoro svolto con passione e determinazione negli anni scorsi con Il Cinema in Piazza, e consolidato nel primo anno di vita del Cinema Troisi, abbia generato un passaparola virtuoso e creato nuovi ponti con autori che non erano ancora stati nostri ospiti e che, senza esitazione, hanno accettato il nostro invito. Anche quest'anno abbiamo deciso di confermare le tre aree che hanno riscosso un grande successo nella scorsa stagione. Forti del processo di recupero avviato alla Cervelletta, abbiamo deciso di continuare a contribuire anche alla valorizzazione di Monte Ciocci, un luogo in cui la natura è protagonista e la biodiversità viene preservata. In questo si iscrive un grande lavoro di confronto con Prefettura, Regione Lazio e il Commissario straordinario per la peste suina africana, al fine sia di tutelare le attività culturali e sociali, ma in particolare di prevenire la diffusione del virus tra suini e cinghiali che, anche se non trasmissibile all'uomo, è oggi un tema sanitario di massima importanza".

Una delle novità di quest'anno è proprio il legame con il Cinema Troisi che rimarrà aperto per tutta l'estate con la sua programmazione di prima visione e che ospiterà le proiezioni speciali di due film usciti nella stagione in corso: Spencer di Pablo Larraín il 4 luglio e Annette di Leos Carax il 12 luglio, a completamento delle retrospettive che saranno dedicate ai due autori. "Anche nei mesi estivi faremo del Cinema Troisi un luogo di aggregazione che funzioni come operatore culturale vivente. - continua Federico Croce, Direttore Generale del Piccolo America - Un modello di cinema che si è rivelato vincente e che, nonostante la crisi e gli spettatori in calo, ci ha permesso di andare controcorrente, sin dal giorno della sua inaugurazione, il 21 settembre 2021, e di diventare così la monosala con il più alto numero di ingressi in Italia".

A inaugurare la manifestazione, venerdì 3 giugno a Piazza san Cosimato, la proiezione di I predatori, il premiatissimo debutto dietro alla macchina da presa di Pietro Castellitto (migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti, David di Donatello per il migliore regista esordiente), alla presenza dell'autore e del conduttore, autore e comico Valerio Lundini, di nuovo insieme dopo l'intervista - già di culto - realizzata per il programma satirico "Una pezza di Lundini". Un incontro ad alto tasso di ironia, con due tra i talenti più sulfurei e irriverenti del panorama italiano.

A San Cosimato, dove torneranno finalmente le sedie, in programma anche due degli incontri internazionali più attesi di questa edizione: sabato 11 giugno il regista, sceneggiatore e drammaturgo David Mamet, vincitore del Premio Pulitzer e due volte candidato all'Oscar, introdurrà "La casa dei giochi", la sua opera prima premiata per la migliore sceneggiatura alla Mostra di Venezia del 1987; mentre mercoledì 6 luglio, a tre anni dalla retrospettiva che proprio il Cinema in Piazza gli aveva dedicato nel 2019, Wes Anderson presenterà "Moonrise Kingdom", nel decennale dell'uscita in sala.

Dagli Stati Uniti all'Europa con il maestro Volker Schlöndorff che introdurrà "L'inganno" (Die Fälschung) il 10 giugno a San Cosimato e Fanny Ardant. L'icona del cinema francese amatissima anche dal pubblico e dai registi italiani, accompagnerà venerdì 22 luglio "La signora della porta accanto", il film che nel 1981 segnò l'inizio del sodalizio artistico e umano con François Truffaut. A concludere la stagione di Trastevere e gli incontri internazionali Cristian Mungiu, uno dei capiscuola del "Nuovo Cinema Rumeno", Palma d'oro a Cannes con lo sconvolgente "4 mesi, 3 settimane, 2 giorni", che venerdì 29 luglio porterà a San Cosimato la sua opera prima, inedita in Italia, "Occident".

Senza dimenticare, venerdì 15 luglio, l'omaggio all'attore e regista Libero De Rienzo, a un anno dalla scomparsa, con la proiezione del restauro in 4K del film "Santa Maradona" diretto da Marco Ponti.

Il programma completo su: www.ilcinemainpiazza.it.