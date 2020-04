Il ciclone: stasera su Italia 1 il film di Leonardo Pieraccioni

Una prima serata travolgente per il pubblico Mediaset, stasera su Italia 1 alle 21:25, grazie a Il ciclone, commedia del 1996 di e con Leonardo Pieraccioni.

Va in onda stasera su Italia 1, alle 21:25, Il ciclone, film commedia del 1996 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, accompagnato da una scatenata Tosca D'Aquino.

C'era una volta un paesino della Toscana e una famiglia, quella dei Quarini, formata dal padre Osvaldo (Sergio Forconi) e i tre figli Levante (Leonardo Pieraccioni), Libero (Massimo Ceccherini) e Selvaggia (Barbara Enrichi). La loro vita tranquilla viene letteralmente sconvolta da una compagnia spagnola di flamenco che arriva al casolare scambiandolo per l'albergo dell'agriturismo dove dovrebbe soggiornare per tre giorni in occasione della festa locale...

Tre David di Donatello, due Nastri d'Argento e oltre 75 miliardi di lire al botteghino, record nella stagione cinematografica 1996/1997 e diciottesimo migliore incasso nella storia del cinema italiano per un film che annovera nel suo cast anche Mario Monicelli, che dà la voce al nonno di Levante.