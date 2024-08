Il Cavaliere dei Sette Regni: disponibile su Amazon il libro di George R.R. Martin da cui sarà tratta la serie

Partendo dallo smisurato successo ottenuto dalla serie, sia televisiva che letteraria, de Il Trono di Spade, George R.R. Martin ha deciso di concentrare parte, se non tutte, delle proprie energie creative nella realizzazione di altri progetti sul piccolo schermo, così da ampliare ed amplificare ulteriormente il fenomeno in questione, proseguendo lungo una strada che parte dalla carta stampata, per poi trasformarsi in una fruizione del tutto differente ma altrettanto potente. È questo il caso degli spin-off usciti, cambiati, e confermati in seguito, alla ricerca di un pubblico ancora voglioso di approfondire il mondo di Westeros e la sua storia.

Di cosa parla Il Cavaliere dei Sette Regni

Il Cavaliere dei Sette Regni di George R.R. Martin è una raccolta di tre novelle ambientate nel mondo di Westeros, circa novant'anni prima degli eventi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Il libro segue le avventure di Dunk, un cavaliere errante conosciuto come Ser Duncan l'Alto, e del suo giovane scudiero, Egg, che in realtà è il principe Aegon Targaryen. Le storie esplorano la loro crescita personale e il loro legame, mentre attraversano un regno pieno di intrighi politici, battaglie cavalleresche e misteri. La narrativa fornisce uno sguardo approfondito sulla vita dei cavalieri e sulla complessa storia dei Sette Regni, arricchendo ulteriormente il vasto universo creato da Martin.

A quanto sembra la serie tv ispirata alla raccolta ha ufficializzato solamente l'uscita di una prima stagione composta da 6 episodi, con Peter Claffey nei panni di Ser Duncan l'Alto e Dexter Sol Ansell in quelli di Aegon V.