Il Castello delle Cerimonie chiude: Real Time sospende il reality dopo i guai giudiziari

Il Castello delle Cerimonie si ferma. Il celebre reality di Real Time, diventato negli anni uno dei programmi cult della televisione italiana, è stato sospeso a tempo indeterminato da Discovery a causa delle vicende giudiziarie che coinvolgono il ristorante La Sonrisa, storica location del programma.

Secondo quanto riportato da Fanpage, il gruppo Discovery avrebbe deciso di mettere in pausa il format dai propri palinsesti in attesa che venga chiarita definitivamente la situazione legale legata alla struttura di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli.

Perché La Sonrisa è finita sotto sequestro

Per comprendere la vicenda bisogna tornare indietro al 2011, anno in cui il Tribunale di Torre Annunziata dispose il sequestro del complesso alberghiero e del ristorante La Sonrisa. Alla base del provvedimento vi era una perizia secondo cui, tra il 1989 e il 2011, sarebbero stati realizzati numerosi abusi edilizi che avrebbero provocato un vero e proprio "stravolgimento urbanistico dell'area".

Imma e Matteo Polese

Già nel 2010 era stata demolita una sopraelevazione abusiva composta da dieci camere ricavate tra mansarda e torrino. Secondo il Tribunale, l'abuso riguardava anche la lottizzazione di un'area di oltre 40 mila metri quadrati.

La condanna della famiglia Polese e la confisca definitiva

Nel 2016 arrivò una sentenza di condanna a un anno di reclusione per Rita Greco, moglie di Antonio Polese, noto al pubblico come "Il Boss delle Cerimonie", e per Agostino Polese, amministratore della società. Oggi La Sonrisa è gestita dagli eredi della famiglia Polese: Imma Polese e il marito Matteo Giordano.

Tuttavia i problemi giudiziari non si sono conclusi. Due anni fa è infatti arrivata la sentenza definitiva di confisca per lottizzazione abusiva. L'attività verrà sospesa almeno fino al prossimo 4 giugno, data in cui si terrà l'udienza di merito destinata a decidere il futuro della struttura.

Discovery ferma il reality: il futuro del programma è incerto

In un contesto giudiziario ancora aperto e particolarmente delicato, Discovery avrebbe scelto di non programmare nuove puntate del reality su Real Time. A oggi Il Castello delle Cerimonie resta quindi sospeso, in attesa che le autorità giudiziarie prendano una decisione definitiva sulla vicenda che coinvolge La Sonrisa.

Una scelta inevitabile per l'emittente, considerando l'enorme esposizione mediatica del caso e l'incertezza sul futuro della struttura simbolo del programma.

Da Il Boss delle Cerimonie a Il Castello delle Cerimonie

Il programma nacque originariamente con il titolo Il Boss delle Cerimonie, andato in onda nelle prime stagioni con protagonista Antonio Polese, diventato un personaggio iconico della televisione italiana. Dopo la morte di Antonio Polese, dalla sesta stagione la conduzione passò alla figlia Imma Polese. Contestualmente il format cambiò nome in Il Castello delle Cerimonie, titolo con cui il reality è andato in onda fino al dicembre 2024.

Il successo internazionale del reality di Real Time

Negli anni il programma ha superato i confini italiani diventando un fenomeno internazionale. Nel Regno Unito il format è stato acquistato dall'emittente TLC con il titolo My Crazy Italian Wedding. Il reality è stato inoltre trasmesso in oltre 20 Paesi, tra cui Germania, Polonia, Argentina e Russia. Un successo globale che oggi rischia però di interrompersi definitivamente a causa delle vicende giudiziarie legate alla storica location de La Sonrisa.