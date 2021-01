Il Cantante Mascherato, un ballerino positivo al Covid: prima puntata a rischio?

Un ballerino de Il Cantante Mascherato è positivo al Covid, Milly Carlucci ha dovuto chiedere aiuto per non mettere a rischio la prima puntata.

Il Cantante mascherato ha visto messa a rischio la prima puntata per via di un ballerino risultato positivo al Copvid. Milly Carlucci è dovuta correre ai ripari chiedendo aiuto ai maestri di Ballando con le stelle.

La lotta tra il Covid-19 e Milly Carlucci continua, dopo aver avuto numerosissimi problemi di ballerini e concorrenti positivi durante Ballando con le stelle, la conduttrice si trova ad affrontare simili difficoltà con Il Cantante Mascherato, il programma che parte stasera in prima serata su Rai1. La Carlucci ne ha parlato oggi durante un'intervista telefonica con Antonella Clerici nella trasmissione È sempre mezzogiorno.

Milly ha rivelato: "l'altro ieri un componente del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C'è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il Covid Non sapevamo più cosa fare".

La Carlucci ha poi spiegato come ha fatto a risolvere la soluzione: "Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato".

In un post su Twitter Milly Carlucci ha ringraziato pubblicamente i suoi 'soccoritori': "Questo accadeva ieri sera! I miei ragazzi mi hanno commosso. Li ho chiamati alle 22 e alle 23 hanno fatto il tampone e si sono radunati in sala prove e hanno lavorato fino all'alba! Grazie di cuore", si legge nella didascalia che accompagna il video in cui la conduttrice è in compagnia di Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.