Il cantante mascherato conquista gli ascolti TV del venerdì: battuto Grande Fratello Vip 2020

Gli ascolti TV hanno premiato Il cantante mascherato e bastonato il Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini, che tocca con il risultato ottenuto ieri sera, venerdì 10 gennaio, uno dei suoi minimi storici.

Che la sfida sarebbe stata all'ultimo spettatore era cosa certa, ma chi temeva per la veterana della prima serata Milly Carlucci ha avuto la risposta stamattina, appena Auditel ha reso noti i dati sugli ascolti di ieri sera: Il cantante mascherato Il Cantante Mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share.

Sonora bastonata per il Grande Fratello Vip 2020 che con la seconda puntata ha raccolto davanti allo schermo 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share, facendo così registrare non solo un calo rispetto agli ascolti della prima puntata di mercoledì ma anche uno dei dati più bassi della trasmissione fin dalla sua prima stagione.

Mediaset ha recuperato terreno con il film di Italia 1, che ha fatto arrabbiare i fan di Harry Potter, Giustizia privata (1,636 milioni spettatori e share al 6,8%) e con Quarto Grado su Rete 4 (1,157 milioni di spettatori con il 6,1% di share), mentre Rai2 ha conquistato 1,1 milioni di spettatori e 4,4% di share con NCIS: Los Angeles, Rai3 1,593 milioni di spettatori e il 6,5% di share con il film Io sono Tempesta.